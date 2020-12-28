獲贈復康巴士 平溪托老中心要跨區接送服務

為幫助全台各縣市長者的長照交通接送服務，台灣頂尖營銷團隊今(28)日來到平溪區公共托老中心捐贈一輛高頂復康巴士，不僅有輪椅升降設備，還能乘坐兩位輪椅長者，加上原本四台小型康復巴士，不僅能提供平溪區，更能跨區到雙溪、深坑、新店、深坑等地，提供更多區長者的接送服務。

台灣頂尖營銷團隊董事長孔文表示，平溪區的居民組成，有超過四分之一是65歲以上長者，是全台最老的鄉鎮，加上山區地形且氣候潮濕，老人家要出門相當不便，在了解地方長者的需要後，台灣頂尖營銷團隊與一粒麥子基金會第二次合作，繼花蓮後來到平溪區進行復康巴士捐贈，28日這天團隊成員幾乎全員出席，托老中心頓時變得好熱鬧。

長輩們與十分國小附設幼兒園，為活動盛裝打扮，開心帶來恰恰舞開場，而後也讓長者中最高齡的95歲胡含省阿嬤擔任試乘者，坐上輪椅後，高頂復康巴士有專業的升降配備及保護，讓阿嬤能安心上下車，不用再擔心山路的顛簸濕滑。

一粒麥子基金會執行長林木泉表示，一粒麥子基金會新北服務中心在去年五月，開始提供長照交通接送服務，後來又擴增至深坑區，包括先前四輛小型康復巴士，及今天的高頂復康巴士，未來將有五台巴士供附近雙溪、深坑、新店等各區長者跨區就醫復健，改善山區長者在地安老的長照環境，也讓子女們得到安心。