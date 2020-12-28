元旦連假交管措施 貓空公車部分站點取消

配合政府行政機關及各級學校於元旦連續假起的交通需求，北市交工處將於1月1日星期五取消實施調撥車道，學校周邊交通號誌也會受到影響；另外，貓空地區公車自12月31日起至隔日凌晨2時也會配合調整改道及取消部分停靠站位。

受到影響的車道包含民權東路國醫中心至成功路（往西）、永福橋永福橋頭至自來水南區營業處（往北）、水源路永春街254巷至師大路口（往北）、重慶南路中正橋頭至愛國西路（往北)）、中山北路福林橋頭至劍潭路（往南）、中山北路酒泉街至民生東路（往南）、新生南路辛亥路至和平東路（往北）、舊宗路行善路至南京東路6段（往南）等20個車道。

原本配合學生至學校周邊上、下學及平、假日時段，實施的行人專用時相號誌路口、總計有148處，三色運作號誌路口、共70處，以及家長接送區路段，也將於1月1日比照假日實施。交工處呼籲，請行人及駕駛人在行經路口時，確實遵循交通號誌管制燈號行止，行人行經路口時請快速通過，以維持交通安全。

另外，貓空地區自12月31日晚間6時至明年1月1日清晨2時進行交通管制，棕15、小10（含區）及貓空遊園公車右線，將配合調整行駛動線及取消部分停靠站位，貓空遊園公車左線（指南宮線）提早收班。

貓空遊園公車右線將改道與原行駛方向反向行駛，另不繞駛老泉街45巷路段，其中杏花林（老泉里）、望遠亭（老泉里）、田寮橋站位取消停靠。

貓空遊園公車左線（指南宮）當天下午5時30分停駛，並取消晚間6時、晚間6時40分、晚間7時20分、晚間8時班次；棕15、小10將取消樟山寺、樟湖步道南口、樟湖步道站位。