快訊

英國變種病毒有多毒？邊境該不該封？七大問一次看懂

首波寒流周三來襲！16縣市「非常寒冷」 低溫下探6度以下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北路邊停車費每年溢繳180萬 臨櫃、網路都可申請退費

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市與行動支付APP業者推出新用戶每2筆路邊停車費折5元及前3個月每筆88折等優惠。圖／新北交通局提供
新北市與行動支付APP業者推出新用戶每2筆路邊停車費折5元及前3個月每筆88折等優惠。圖／新北交通局提供

國民黨立委林思銘今舉行記者會指出，六都加上新竹縣、市停車費重複超收的金額，5年累計高達1.18億元，每年平均溢收2360萬元，其中新北市每年溢收約180萬，六都倒數第二，狀況較輕微。新北交通局停車營運科長許芫綺表示，新北路邊停車繳費有防呆機制，若該車號已綁定約定代扣繳，至超商繳費時無法掃取條碼，但因代扣及超商繳費資訊無法立即與交通局系統連結，在空窗期還是可能出現重複繳費的狀況。

許芫綺指出，由於銀行、電信公司代扣及IBON繳費資訊採批次作業，最快隔日才會與交通局停管系統連線，因此在介接的空窗期，還是可以憑單繳費，另外雖車號綁定代扣就無法至超商臨櫃繳費，但還是可透過IBON補單，因此還是可能重複繳費。

許芫綺表示，民眾可上「新北市路邊停車費查詢服務網」查詢一年內的繳費紀錄，若發現有重複繳費的狀況，可憑相關證明文件至新北交通局轄內6處停管場辦理現場退費，以一千元以內為準；另外也可上「新北市政府雲端櫃檯」透過自然人憑證網路申請，或以傳真、寄件等方式辦理，最快在6天內審核完成後，依民眾提供帳號存入費用或通知代繳業者退費。

許芫綺建議，民眾可多利用手機第三方支付繳費，避免因資訊傳輸時間差重複繳費的狀況，另外可下載新北市府與業者合作的「停車大聲公App」、「易停網App」，只要使用App自助計費，就不會再重複人工開單，並還有前30分鐘1元優惠，活動至明年底；另外若使用與交通局合作的任一家行動支付APP，還可享新用戶每2筆折5元及前3個月每筆88折等優惠。

據統計，新北市一個月內近160萬筆路邊停車費繳費，其中約定代扣繳占19.59%、行動支付18.5%、定點代收(四大超商、家樂福等)60.96%、線上繳費0.6%、自助計費APP0.35%。

超商 新竹

延伸閱讀

你有溢繳停車費嗎？台南市退費比例只有3.5趴

桃園停車費溢繳260萬 交通局：超過100元會寄信通知

停車費溢繳難退？ 台中巿府：無法主動通知民眾辦退費

停車費溢繳 高雄12月起設立網路查詢功能

相關新聞

元旦連假交管措施 貓空公車部分站點取消

配合政府行政機關及各級學校於元旦連續假起的交通需求，北市交工處將於1月1日星期五取消實施調撥車道，學校周邊交通號誌也會受...

影／桃園跨年晚會照常舉行 鄭文燦：如有變化最晚前1天調整

台灣日前再爆新冠肺炎本土個案，疫情漸升溫，不過萬眾矚目的跨年晚會將近，該不該續辦成為各界爭論焦點。桃園市長鄭文燦今天給出...

防疫為重！新北元旦升旗典禮改內部辦理 不邀民眾參加

新北市因應新冠肺炎疫情持續延燒，為避免大型集會造成群聚感染，決定縮小板橋主場的元旦升旗典禮規模，改為市府團隊內部行程，在...

八里跨年煙火延期！侯友宜：無法做到實聯制就停辦

新北市長侯友宜今宣布，新北市戶外集會活動，如果沒辦法做到實名制或有效管控人潮，一律停辦或是延辦。新北高灘地管理處今也宣布...

跨年晚會醫護站資訊看這裡！市府提醒勿當「休息處」

台北市政府於12月31日在市政前廣場舉辦跨年晚會，衛生局也規劃相關醫療服務措施，市府一樓將設置傷病患留觀區，在活動場地周...

新北路邊停車費每年溢繳180萬 臨櫃、網路都可申請退費

國民黨立委林思銘今舉行記者會指出，六都加上新竹縣、市停車費重複超收的金額，5年累計高達1.18億元，每年平均溢收2360...

北市不跟進新北 跨年101煙火目前照常 正封路搭舞台

新冠肺炎疫情延燒，新北市長侯友宜今開第一槍，指新北大型活動，只要無法實名制全要停辦，新北八里跨年煙火秀將延期辦理。不過台...

電動公車北市再投入16輛 預計2022年可達529輛

北市繼2018年木柵動物園至松山火車站66路及和平幹線引入電動公車後，今日再度購入16輛電動公車，分別配置於大台北公車2...

柯文哲酸前瞻計畫像強盜分錢 陳其邁：柯應有同理心

民眾黨主席、台北市長柯文哲昨參加嘉義黨部啟用典禮，提及前瞻計畫像一群強盜在分錢，「沒分到錢就知道跟他們不是一夥」，高雄市...

元旦連假首日多數醫院門診暫停 新北就醫看這裡

110年元旦連假自1月1日（週五）起至1月3日（週日）止，共計3天。連假首日，新北市多數醫院門診暫停服務，連假第2天起大...

天冷防中毒 北市熱水器補助明年度元旦正式開跑

為提升台北市市民的居家安全，明年度的燃氣熱水器遷移或更換補助計畫，將於110年1月1日起受理，補助名額共計400戶，每戶...

黃石中繼市場人潮減 研議降租金

新北市府將重新整建板橋黃石公有市場，預計113年完工，原有攤商先遷至黃石中繼市場營業，但被質疑地理位置差、行銷不足，來客...

熱門新聞

大安區「都市之瘤」 信維市場經半世紀都更仍遙遙無期

深夜見公園路邊站一整排「白色幽靈」男子嚇到差點閃尿

八里跨年煙火延期！侯友宜：無法做到實聯制就停辦

鹽水大火濃煙 南市空汙通報這6行政區要注意

影／工程延宕地遭沒收 營造商批嘉義縣政府「養套殺」

北屯民宅今晨冒煙傳火警 一家五口吸入性嗆傷送醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。