新北路邊停車費每年溢繳180萬 臨櫃、網路都可申請退費

國民黨立委林思銘今舉行記者會指出，六都加上新竹縣、市停車費重複超收的金額，5年累計高達1.18億元，每年平均溢收2360萬元，其中新北市每年溢收約180萬，六都倒數第二，狀況較輕微。新北交通局停車營運科長許芫綺表示，新北路邊停車繳費有防呆機制，若該車號已綁定約定代扣繳，至超商繳費時無法掃取條碼，但因代扣及超商繳費資訊無法立即與交通局系統連結，在空窗期還是可能出現重複繳費的狀況。

許芫綺指出，由於銀行、電信公司代扣及IBON繳費資訊採批次作業，最快隔日才會與交通局停管系統連線，因此在介接的空窗期，還是可以憑單繳費，另外雖車號綁定代扣就無法至超商臨櫃繳費，但還是可透過IBON補單，因此還是可能重複繳費。

許芫綺表示，民眾可上「新北市路邊停車費查詢服務網」查詢一年內的繳費紀錄，若發現有重複繳費的狀況，可憑相關證明文件至新北交通局轄內6處停管場辦理現場退費，以一千元以內為準；另外也可上「新北市政府雲端櫃檯」透過自然人憑證網路申請，或以傳真、寄件等方式辦理，最快在6天內審核完成後，依民眾提供帳號存入費用或通知代繳業者退費。

許芫綺建議，民眾可多利用手機第三方支付繳費，避免因資訊傳輸時間差重複繳費的狀況，另外可下載新北市府與業者合作的「停車大聲公App」、「易停網App」，只要使用App自助計費，就不會再重複人工開單，並還有前30分鐘1元優惠，活動至明年底；另外若使用與交通局合作的任一家行動支付APP，還可享新用戶每2筆折5元及前3個月每筆88折等優惠。

據統計，新北市一個月內近160萬筆路邊停車費繳費，其中約定代扣繳占19.59%、行動支付18.5%、定點代收(四大超商、家樂福等)60.96%、線上繳費0.6%、自助計費APP0.35%。