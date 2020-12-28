北市不跟進新北 跨年101煙火目前照常 正封路搭舞台

新冠肺炎疫情延燒，新北市長侯友宜今開第一槍，指新北大型活動，只要無法實名制全要停辦，新北八里跨年煙火秀將延期辦理。不過台北市跨年晚會及一零一煙火施放，目前仍朝照常舉辦規劃，現在北市府大樓前市府路（松高、松壽路段）已封路，架設跨年舞台中。

北市觀光傳播局長劉奕霆表示，到目前為止，台北市政府的跨年晚會及一零一煙火，都還是照上周的原定計劃進行，若有任何異動會對外宣布。

北市觀傳局表示，目前市府跨年晚會仍規劃照常舉辦，北市府大樓前市府路段，本周起也已開始封路架設舞台，北市府將在松高路、松壽路、議會前一號道路範圍區域，設置3處管制點，跨年當天在這3處管制點開放24個出入口，供民眾進出，每個出入口1小時約放行1千人，民眾須先量體溫、消毒、戴口罩，並完成實聯（名）制才能進入，民眾可透過台北通APP、myCode或身分證實聯（名）制入場。