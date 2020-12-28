影／桃園跨年晚會照常舉行 鄭文燦：如有變化最晚前1天調整

台灣日前再爆新冠肺炎本土個案，疫情漸升溫，不過萬眾矚目的跨年晚會將近，該不該續辦成為各界爭論焦點。桃園市長鄭文燦今天給出定案，跨年演唱會活動仍照常辦理，不過若有重大疫情發生，最晚前1天會調整為線上轉播。

新北市長侯友宜今天宣布，新北所有戶外集會與大型活動只要無法實施實名制、管控人流，都要停辦。鄭文燦表示，各縣市目前都是按照疫情指揮中心的規範，進行入口人流管制、強制戴口罩、帶手機，並且禁止飲食等。

鄭文燦說，桃園也會採取高強度防疫規範辦理跨年演唱會活動及隔天升旗典禮，不過若疫情在這段時間有重大變化，則會立即調整為線上轉播，如疫情沒有再升溫，會按照防疫等級提升，把跨年跟升旗辦好。

媒體問及，是否不排除當天取消？鄭文燦直呼「前1天啦」，如前1天有重大疫情必須調整，相信中央疫情指揮中心及各地方政府都會調整，另外，確診廣明女員工案771，追蹤170多人，目前都沒有陽性反應，除非疫情有重大變化才會再調整。