非檢驗合格特製機車 停身心障礙車格將開罰

新北市政府交通事件裁決處今天表示，即使持有身心障礙證明，若非經監理單位檢驗合格的「特製機車」，同樣不可以停在身心障礙專用機車格，違者依規定可處新台幣1200元罰鍰。

新北市交通事件裁決處統計，今年1至11月，機車違反道路交通管理處罰條例規定「於身心障礙專用停車位違規停車」的案件計有1萬3711件。

新北市交通事件裁決處副處長林碧芬今天透過新聞稿說明，領有身心障礙證明手冊，也不能當作合法停於專用停車位的依據，機車必須是監理單位檢驗合格的「特製機車」才能停放。

她以一名遭檢舉挨罰1200元的身心障礙者為例指出，這位民眾自認持有身心障礙證明，不服遭罰而提起行政訴訟，經法官檢視其使用的機車，並非經檢驗合格的「特製機車」，因此不可停車於身障車位，駁回民眾之訴並須繳納罰鍰。

裁決處表示，如有身心障礙專用車位停車需求，汽車必須申請專用識別證由身障者本人或親屬乘載身障者時使用，且停放時須將專用停車位識別證置於汽車前擋風玻璃明顯處，以供查核檢驗；機車必須經檢驗合格。