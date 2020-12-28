電動公車北市再投入16輛 預計2022年可達529輛

北市繼2018年木柵動物園至松山火車站66路及和平幹線引入電動公車後，今日再度購入16輛電動公車，分別配置於大台北公車236區及251區路線營運，並首創導入智慧充電排程。北市公運處表示，北市初期預計2022年達到400輛電動公車，今年已向交通部申請258輛相關補助，未來交通部公布電動公車示範及補助計畫後，會再申請223輛，預計2022年可達529輛電動公車上路營運。

此次購置的電動公車每輛皆配有ADAS系統，包含車輛碰撞預警、行人碰撞預警、前車車距監控、車距過近警示、車道偏離、車道速限警示等功能，裝設在車輛前方擋風玻璃，並在車輛左右尾端裝設偵測設備，降低事故發生率。

北市交通局長陳學台今出席通車典禮時，首先感謝交通部核予電動公車補助經費及欣欣客運對市府推動電動公車政策的支持，並表示今日2區路線導入電動公車後，北市共有48輛電動公車。

另，配合行政院2030年市區公車全面電動化政策，北市2018年起引入電動公車，營運後民眾反應良好，且車樣運作符合業者需求。