八里跨年煙火延期！侯友宜：無法做到實聯制就停辦

新北市長侯友宜今宣布，新北市戶外集會活動，如果沒辦法做到實名制或有效管控人潮，一律停辦或是延辦。新北高灘地管理處今也宣布，原定在八里舉辦的跨年煙火秀，待疫情減緩後，擇日辦理。

侯友宜指出，隨著國外疫情日漸嚴峻，英國也出現變種病毒並向外傳播，日本也受變種病毒影響即日起禁止外國人入境。因此，對於戶外活動的舉辦，只要無法百分百有效管控人潮、無法做到實聯制就將取消或延後辦理。

高管處表示，八里煙火秀煙火區寬達500米，防疫管制區長達1200公尺，因無法有效設置實體管制區區隔，且難落實實聯制，加上活動長時間人潮擁擠、近距離接觸，不特定人士的特性造成防疫作為難度極高，周圍的觀賞熱點如淡水金色水岸更是容易聚集民眾。經估後防疫風險高，無法有效管制，因此延期辦理。

高管處說，八里煙火秀今年只是試辦，為2024年淡江大橋完工暖身，一切仍以市民健康為首要，日後會考量疫情發展，並待減緩後擇日辦理，屆時將再加入其他周邊活動與節目，提高當地及周邊整體觀光效益。