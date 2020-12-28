跨年晚會醫護站資訊看這裡！市府提醒勿當「休息處」

台北市政府於12月31日在市政前廣場舉辦跨年晚會，衛生局也規劃相關醫療服務措施，市府一樓將設置傷病患留觀區，在活動場地周邊設立7站醫護站，並在醫護站上方設置標有十字空飄氣球，供民眾辨識，衛生局也提醒醫護站是緊急醫療救護，勿當成休息處。

鑑於跨年人潮過多，市府一樓東區大廳市民服務中心1號醫護站，將設置傷病患留觀區，活動場地周邊也會設立7站醫護站，醫護站可夜視，上方並標有十字之空飄氣球，可供民眾辨識。

衛生局表示，目前以針對參與活動的醫護人員、救護技術員、無線電人員以及局內工作人員，事先辦理勤前講習，促使活動相關人員熟悉整體活動、緊急應變計劃及常見病況處理。

此外，因應疫情期間，考量跨年晚會活動人潮擁擠、長時間且近距離接觸不特定人士的特性，衛生局提醒民眾應配合主辦單位的防疫規則，包括進場時，需佩戴口罩、進行實聯制，隨時注意手部清潔，進場後，盡可能保持安全距離。如果為正在居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，盡可能留在家中或隔離處所，觀看電視轉播。

由於進場後禁止飲食，僅能飲水補充水份，衛生局建議參加之民眾出門前記得進食，避免血糖過低，今年預期跨年夜的天候溼冷，注意身體保暖。依研究顯示國內演唱會現場之病患以外傷最多，其次頭暈、頭痛，民眾在人潮擁擠要隨時留意身體變化，及保持平穩的情緒，如有不適可就近尋求醫護站協助。

北市衛生局提醒民眾注意，醫護站是緊急醫療救護，勿當成休息處。若是有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾，也應盡快休息、就醫，不要外出參加相關活動。