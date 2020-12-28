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天冷防中毒 北市消防局：熱水器補助元旦起跑

中央社 / 台北28日電

北市近3年有15起因燃氣熱水器造成一氧化碳中毒案，釀4死42傷，台北市消防局今天說，為提升市民居家安全，元旦起受理110年度燃氣熱水器遷移或更換補助計畫，共400戶、每戶新台幣3000元。

消防局今天發布新聞稿表示，台北市近3年來仍有15起因燃氣熱水器造成的一氧化碳中毒災例，共造成4人死亡及42人受傷，分析災例原因，多為燃氣熱水器安裝不當且因天氣寒冷緊閉門窗而導致意外頻傳，顯現居家防範一氧化碳中毒仍是冬季維護居家安全的重要工作。

為提升市民的居家安全，消防局說，110年度燃氣熱水器遷移或更換補助計畫將於元旦起受理，補助名額共計400戶，每戶補助3000元，並以台北市低收入戶為優先補助對象，額滿即截止申請，市民可透過消防局官網查詢剩餘補助戶數及申請進度。

消防局指出，本次補助對象為經消防局派員居家訪視確認有屋外型（RF式）熱水器裝設於屋內，或加蓋陽台及半密閉自然排氣型（CF式）熱水器未裝設或裝設錯誤排氣管等，不當安裝情形導致有一氧化碳中毒疑慮者，就符合申請補助資格。

消防局呼籲，市民家中使用燃氣爐具（熱水器、瓦斯爐）時，務必打開一扇窗，保持居家環境通風，避免因燃燒過程因通風不良或燃燒不完全，導致一氧化碳中毒，徒生憾事。

同時，可掌握安裝燃氣熱水器五要原則，首先為要保持環境的「通風」、要注意平時的「檢修」、要使用安全的熱水器「品牌」、要選擇正確的「型式」、要注意安全的「安裝」。

中毒 北市

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