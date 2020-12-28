柯文哲酸前瞻計畫像強盜分錢 陳其邁：柯應有同理心

民眾黨主席、台北市長柯文哲昨參加嘉義黨部啟用典禮，提及前瞻計畫像一群強盜在分錢，「沒分到錢就知道跟他們不是一夥」，高雄市長陳其邁今早對此事說了2次「唉喲」，感嘆柯怎麼這麼講，他希望柯文哲能多些同理心，多到台北以外地方走走，了解其他縣市百廢待舉的艱辛。

柯文哲酸前瞻計畫預算分配不公，並嗆「8400億給台北市22億，乾脆不要給」； 陳其邁今早表示，「我是希望柯市長能夠有同理心一點」，能離開台北多到地方，尤其是南部走走。

陳其邁舉軌道建設為例，台北捷運已建146公里，6條主線，2條支線，高雄才40到42公里，僅紅線跟橘線，包括台南，台中，捷運也都才開始在建，財政條件當然跟台北不一樣嗎嘛。

其次前瞻計畫的水環境建設、台北雨水下水道的防洪的頻率是5到10年，全部都要快達到10年的標準。高雄才3到5年。區域排水，高雄大概是10年的區域排水防洪頻率，台北已經50年到甚至有些達到100年。至於排水問題，動輒都要2、30億預算，歷任市長都很努力向中央爭取預算解決。

「唉唷，柯市長講這樣實在是不曉得怎麼說」，，陳其邁表示，柯P應來高雄看一看，我會帶他走一走，了解一下真正的離開台北以外的其他城市的建設的狀況。