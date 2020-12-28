元旦連假首日多數醫院門診暫停 新北就醫看這裡

110年元旦連假自1月1日（週五）起至1月3日（週日）止，共計3天。連假首日，新北市多數醫院門診暫停服務，連假第2天起大部分醫院都恢復平時周六時段門診，而連假最後一天適逢周日，各家醫院門診皆停診，新北衛生局建議連假期間需要就醫的民眾先打電話查詢確認，以免白跑一趟而延誤看診

1月1日包括樂生療養院、臺北醫院、瑞芳礦工醫院、仁愛醫院、耕莘醫院新店及安康院區等部分醫院，還是維持正常看診或開放部分門診，連假第2天起大部分醫院都恢復平時周六時段門診，連假最後一天逢周日，各家醫院門診皆停診。衛生局彙整連假期間新北市急救責任醫院門診服務時段提供民眾參考，更多就醫資訊也可上健保署網頁查詢，網址：https://www.nhi.gov.tw/QueryN/Query14.aspx。

新北衛生局提醒，民眾連假期間仍須注意作息正常、規律服藥，切勿暴飲暴食。尤其冬季早晚溫差大，是腦中風及心血管疾病發作危險因子，民眾應注意保暖，並隨時關心自身及周遭親友身體狀況，若出現單側無力、臉歪嘴斜、口齒不清，或不明原因的胸悶、胸痛、呼吸困難、心律不整等症狀，應立即撥打119送醫。

如因急重症需就醫，新北市急救責任醫院網站均提供急診即時訊息查詢。