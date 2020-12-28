天冷防中毒 北市熱水器補助明年度元旦正式開跑

為提升台北市市民的居家安全，明年度的燃氣熱水器遷移或更換補助計畫，將於110年1月1日起受理，補助名額共計400戶，每戶補助新台幣3000元，並以台北市低收入戶為優先補助對象，額滿即截止申請，市民可以透過消防局網站連結查詢剩餘補助戶數及申請進度。

台北市消防局表示，台北市近3年來，仍有15起因燃氣熱水器造成的一氧化碳中毒災例，造成4人死亡及42人受傷，分析災例原因，多為燃氣熱水器安裝不當，且因天氣寒冷緊閉門窗而導致意外頻傳，顯見居家防範一氧化碳中毒仍是冬季維護居家安全的重要工作。

本次補助對象為經消防局派員居家訪視確認有屋外型(RF式)熱水器裝設於屋內，或加蓋陽臺及半密閉自然排氣型(CF式)熱水器未裝設或裝設錯誤之排氣管等，不當安裝情形致有一氧化碳中毒疑慮者，即符合申請補助資格，歡迎符合補助資格的市民朋友踴躍申請。

消防局呼籲，家中使用燃氣爐具（熱水器、瓦斯爐）時，務必打開一扇窗，保持居家環境通風，避免因燃燒過程因通風不良或燃燒不完全，導致一氧化碳中毒，徒生憾事。安裝燃氣熱水器五要原則，包括保持環境「通風」；注意平時的「檢修」；使用安全的熱水器「品牌」；選擇正確的「型式」；注意安全的「安裝」等。消防局網站:(https://safeap.tfd.gov.tw/PJS/)。