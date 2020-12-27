大安區「都市之瘤」 信維市場經半世紀都更仍遙遙無期

位於大安區黃金地段的信維整宅建於1971年，過去地下室為傳統市場，1至2樓為店鋪，3至6樓為住家，3年前因地下事違法使用防空避難洞而關閉，北市議員痛批，北市都更處稱積極改善城市更新，卻任由信維市場擺爛，如今破舊不堪的建物外觀及軟硬體缺乏的生活環境，成為「台北之恥」、「都市之瘤」，要求市府專案處理；都更處則表示，將會以公辦都更2.0方式，先進行意願調查。

議員王欣儀怒轟，大安區寸土寸金，居然放任信維市場擺爛成為「台北之恥」、「都市之瘤」，都更處卻沒有積極作為，連蘭州斯文里市府都一戶戶輔導都更，信維市場拖了這麼多年，依然又舊又爛，這是市府該有的態度和角色嗎？市府說要幫助都市更新，信維市場都更案進度到底為何？

議員洪健益說，都更處應與市場處、都更中心跨局處規畫推動信維市場都更，並與當地里長等溝通，雖然走道為公有地，但地下室防空避難室為私人所有，這塊地應由都更中心來整合，並半年報告一次進度為何。議員郭昭巖指出，之前南機場都更做得七零八落，應同時檢討人力問題。

都更處長陳信良解釋，目前北市府推動公辦都更2.0政策，以「人助自助」概念，住戶90%同意後自主申請，市府將全力協助辦理。整宅的整合極為困難，台北市長柯文哲上任後，主要針對蘭州斯文里及南機場以不同類型輔導，但因戶數眾多，即便斯文里三期都蹲點2年意願書才衝到9成，並開始更新。

王欣儀不滿，北市整宅案件中，較困難的都還在進行，其他能公辦都更的都是大建商或在精華地段單一地主的案子，用這種容易、單純的案例來誇讚公辦都更很有成效，但民眾第一線居住的破爛環境，卻都沒有處理，這樣的市容難看嗎？外國人看到還會相信台北是進步城市嗎？