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大安區「都市之瘤」 信維市場經半世紀都更仍遙遙無期

展覽在南港、會議在基隆 海港城市推會展產業有優勢

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌出席「在基隆：城、海、山與未來」新書發表會，暢談城市改造工程，並指發展會展產業是基隆未來很好的機會。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌出席「在基隆：城、海、山與未來」新書發表會，暢談城市改造工程，並指發展會展產業是基隆未來很好的機會。記者邱瑞杰／攝影

基隆市文化局出版「在基隆：城、海、山與未來」，基隆市長林右昌今出席在基隆要塞司令官邸舉辦的發表會，暢談近幾年推動的城市改造工程，認為發展會展產業是基隆未來很好的機會，策略是「展覽在南港，會議在基隆」。

基隆市文化局與青鳥文化制作合作出版「在基隆」新書，一套兩冊，今天下午在基隆要塞司令官邸 舉辦新書發表會。VERSE雜誌張鐵志擔任主持人，安排林右昌與建築師郭旭原談論基隆這座城市。

林右昌說，基隆發展會展產業可以和郵輪產業對接，且不是以基隆為市場，而是以大台北首都圈為腹地，策略是「展覽在南港，會議在基隆」。大台北有好的飯店，也有很貴的米其林餐廳，但很可惜會議室、餐廳多沒景觀。

林右昌認為台北飯店、餐廳的劣勢，正是基隆發展會展產業的優勢和魅力。基隆過去欠缺硬體，即使有好的時機，也沒法承接某種程度的會議，如今這個局面已在慢慢轉變。

很多駐台灣使節來基隆參訪，常問林右昌東岸有個佛像，西岸有「KEELUNG」地標，「山上是什麼？」並說如果是在國外，港口兩邊的山上一定是風景最好的觀光據點，或是生活環境條件品質最好的區域。

林右昌表示，他會回答西岸是碼頭工人聚集的地方，還有外省移民等，所以是「很自然長出來」的區域，代表有機、有生命、有趣，但換一種說法就是沒有次序、亂、髒，東岸山上也差不多。未來不見得要把那些地方變成別墅區，但要透過有效的整理，讓它產生新的、有機的秩序，展現新的生命力。

基隆 林右昌

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