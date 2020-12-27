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Zoo Mall開發案通過 預計2028與南環線通車啟用

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市立動物園園外服務中心用地（ZOO Mall）開發計畫，終於在北市都委會通過。聯合報系資料照
台北市立動物園園外服務中心用地（ZOO Mall）開發計畫，終於在北市都委會通過。聯合報系資料照

延宕多年台北市動物園園外服務中心用地（ZOO Mall）開發計畫，終於在北市都委會通過，該基地將於輕運量捷運文湖線、貓空纜車中間區域，開闢地下共構車站Y1連結中運量捷運環狀線，面積達11810平方公尺，建物容積率上限400％、建蔽率上限65％，預計可蓋7層樓建物，規畫設施還有連接捷運動物園站、貓纜的動物園大道等，北市捷運局預計2028年與南環線通車共同啟用。

Zoo Mall前身是「動物園園外服務中心」，因使用率低落，前台北市長郝龍斌2014年下令拆除，遭監察院糾正，台北市長柯文哲上任後，重啟規畫案。基地位置位於捷運文湖線動武援站出口西側，除提供動物園園區所需服務設施外，也供環狀線Y1站體出入口及通風井使用，因此其地下開挖率不予限制。

動物園委託捷運局於都委會簡報說明，本開發計畫構想為提升生物多樣性保育及教育服務，形塑門戶樞紐帶動地區發展，提供多元體驗導覽、活體動物或標本戰士、科技連接包含5G、AR、VR等設施；其土地使用分區組別，遵循以往BOT案，以商三作為參考並依據本案構想進行使用項目。

考量基地範圍地形狹長，為提供足夠服務空間，建蔽率不得超過65％；另，基地作為動物園一部分土地，除提供保育、教育功能，也希望能成為三貓（貓空、貓纜、貓熊）重要地標，並提供商業服務，因此容積率不得超過400％。

動物園委託捷運局指出，完工後預計可興建7層樓高建物，除了規畫的設施外，位於捷運環狀線、文湖線交會點，可帶動三貓地區產業發展，最快2028年可與南環線通車啟用，明年與柯文哲報告後即可公告。

都委會主席、副市長彭振聲建議，此基地要蓋飯店機會不大，台北市區飯店住房率都僅1、2成，未來開始興建時，盼能將托嬰、托老及幼兒園規畫納入，畢竟市府開發要有用途，看後續是否有機會發包出去，招商不過就由政府投資。

針對貓纜沒人搭問題，彭說，之前曾報告過，若動物園搬到貓空，大家就會願意搭貓纜，不會只是搭貓纜去貓空吃個香腸就回來。

動物園 北市 彭振聲

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