五股垃圾山翻轉 「心環原」綠美化工程迎來新風貌

新北市政府近年積極整頓五股垃圾山，不只解決違章工廠問題，還在多處實施綠美化工程，其中，7處綠軸帶中由全國青年景觀競賽優勝隊伍淡水商工師生團隊設計的「心環原」綠美化基地今日正式啟用。新北市長侯友宜表示，盼市府針對垃圾山國有土地完成的7處大面積綠軸帶能有起頭作用，使當地私人土地綠美化工程於明年10月前完工。

侯友宜今日上午出席「心環原」綠美化基地啟用典禮，除了頒獎予設計造景的淡水商工的團隊外，還一一表揚綠美學施作有成之社區單位、里辦公處與人民團體，肯定市民對環境綠美學的創意及重視，也藉此機會讓市民看見青年的創意巧思，透過腦力激盪，為社區綠美學推動擦出新的火花。

侯友宜頒完獎後，戴上手套，下場與孩子們一起栽種苗木，象徵著垃圾山回歸自然，變身為城市美學推動基地，並將這些苗分送給在地商家與鄰里，展現公私合作，深耕美學從「心」開始、從「心」出發之意象。

此次「心環原」是由淡水商工師生團隊設計，藉由各種夜色灌木複層次栽培方式來排列成心型與圓形等組合，使原本平坦的綠地自然的起伏景觀及繽紛色彩。

淡水商工師生團隊代表江啟慧說，這次設計都使用草欄圍邊，裡面皆是選用好管理的植物，前半段使用的心型是自己的意念，特別用了一些香草植物，希望讓植物不只有視覺效果，也能產生嗅覺體驗以及園藝元素。

新北市景觀處也在現場擺設香草如迷迭香及芳香萬壽菊，供民眾修剪回家料理或是扦插培育更多植栽，使「心環原」綠美化基地擁有更多功能性。