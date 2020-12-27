五股垃圾山翻轉 「心環原」綠美化工程迎來新風貌
新北市政府近年積極整頓五股垃圾山，不只解決違章工廠問題，還在多處實施綠美化工程，其中，7處綠軸帶中由全國青年景觀競賽優勝隊伍淡水商工師生團隊設計的「心環原」綠美化基地今日正式啟用。新北市長侯友宜表示，盼市府針對垃圾山國有土地完成的7處大面積綠軸帶能有起頭作用，使當地私人土地綠美化工程於明年10月前完工。
侯友宜今日上午出席「心環原」綠美化基地啟用典禮，除了頒獎予設計造景的淡水商工的團隊外，還一一表揚綠美學施作有成之社區單位、里辦公處與人民團體，肯定市民對環境綠美學的創意及重視，也藉此機會讓市民看見青年的創意巧思，透過腦力激盪，為社區綠美學推動擦出新的火花。
侯友宜頒完獎後，戴上手套，下場與孩子們一起栽種苗木，象徵著垃圾山回歸自然，變身為城市美學推動基地，並將這些苗分送給在地商家與鄰里，展現公私合作，深耕美學從「心」開始、從「心」出發之意象。
此次「心環原」是由淡水商工師生團隊設計，藉由各種夜色灌木複層次栽培方式來排列成心型與圓形等組合，使原本平坦的綠地自然的起伏景觀及繽紛色彩。
淡水商工師生團隊代表江啟慧說，這次設計都使用草欄圍邊，裡面皆是選用好管理的植物，前半段使用的心型是自己的意念，特別用了一些香草植物，希望讓植物不只有視覺效果，也能產生嗅覺體驗以及園藝元素。
新北市景觀處也在現場擺設香草如迷迭香及芳香萬壽菊，供民眾修剪回家料理或是扦插培育更多植栽，使「心環原」綠美化基地擁有更多功能性。
侯友宜表示，五股垃圾山經過一年的整頓，開發出許多綠地，市府藉由景觀設計，讓環境變得更為美觀，這次淡水商工的師生透過「心環原」工程，使一個原本充滿垃圾、廢棄物的環境變成一個有灌木層次且高低顏色皆有多種變化的美麗景觀，期盼大家都能到五股來走一趟，感受新北市打造的城市新美學。
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