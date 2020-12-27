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新北市43年光復大橋補強完成 達成「大震不倒」標準

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
橋齡43年的光復大橋近日已完成耐震補強工作，讓耐震評估等級符合最新耐震性能標準，大幅提昇行車安全。圖／新北市工務局提供
橋齡43年的光復大橋近日已完成耐震補強工作，讓耐震評估等級符合最新耐震性能標準，大幅提昇行車安全。圖／新北市工務局提供

新北市往返板橋與萬華的光復大橋已有43年歷史，市府為確保橋梁安全，於2018年開始補強，整修橋墩的基礎擴座、基樁補強，提升橋梁耐震能力以及使用壽命，已達成「小震不壞、中震可修、大震不倒」的抗震準則，全案已於21日完工。

新北市光復大橋建於1977年12月，前身名為昭和橋，與淡水河上的台北橋、基隆河的中山橋、新店溪的中正橋並稱「台北城四大名橋」，光復橋，全長402米、寬20米，其中15米為雙向4線車道，兩側各有2.5米人行道。

光復大橋橫跨新店溪，串聯新北市板橋與台北市萬華，交通通行量大，是雙北居民重要的運輸橋梁，其中跨河主橋還是以四跨連續斜張式預力混凝土構造，是遠東地區首座採斜張式設計的橋梁，橋齡超過43年。

新北市養工處為了提供民眾更安全的通車環境，2016年啟動橋梁耐震能力提升計畫，包括民生高架橋、樹林陸橋、大漢橋、秀岡橋、中興橋I、J匝道、新興橋、南興橋、汐止第八號橋都已完成整修。

此次，新北市在光復大橋工程中特別補強P8至P12五座橋墩的基礎擴座、基樁補強、墩柱鋼板包覆補強及防落拉桿與托座補強等橋梁耐震能力提升等工程。

新北市工務局表示，橋梁補強後除了能夠延長橋梁使用壽命、耐震評估等級與目標，重點是要達成「小震不壞、中震可修、大震不倒」的抗震準則，提供民眾舒適、安全的用路環境。

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