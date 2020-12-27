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中正橋改建首座橋墩完成 預計2022年12月通車

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
中正橋改建工程，今年9月完成首座橋墩及其鋼梁吊裝（圖），現正進行橋面板鋪設。圖／北市新工處提供
中正橋改建工程，今年9月完成首座橋墩及其鋼梁吊裝（圖），現正進行橋面板鋪設。圖／北市新工處提供

銜接台北市中正區及新北市永和區的中正橋改建工程，在去年5月6日開工、今年農曆春節期間拆除北市端引道重慶南路高架橋後，今年9月再完成首座橋墩及其鋼梁吊裝，現正進行橋面板鋪設，並於鋼構廠內完成主橋跨河段鋼結構的假組立工作，預計2022年12月主橋即可通車。

北市新工處公務科長蕭志龍指出，中正橋改建範圍長約520公尺，主梁以曲線線形配置於原橋的下游側，採大跨徑、跨河不落墩的鋼拱橋透空造型，以雙拱合併成單拱方式，兩側配置多條鋼纜，創造琴弦意象造型，重新定義昔日「網溪泛月」的美景。

另外，既有橋梁為現存橫跨雙北橋齡最久的橋梁，因部分為1937年完成的川端橋結構，因此在興建跨河新橋時，將保留既有橋柱及梁，並在其上設置步道，提供自行車與行人通行空間，成為串連雙北河濱公園休閒廊道景觀橋。

新工處大運工務所主任詹名成表示，目前手作完成的橋墩，位於原中正橋下游側北市端高灘地處，長20公尺、寬26.2公尺、高約10.4公尺的大型橋墩，橋墩採10支方柱，基礎為21支樁基礎，上方將為改建後橋梁主線與連接水源快速道路匝道的結構彙整區域。

此區域可作為主梁構件於現地組裝時吊車施工區域，配合鋼拱橋主梁的試拼裝完成，預估將可在明年春節後完成支堡架設，並開始跨河段主梁安裝架設。另考量銜接現況自行車道動線，橋墩採V字型設計，並在墩柱中央規畫河濱自行車道，未來可讓民眾感受不一樣的騎乘風貌。

詹名成主任說明，中正橋改建工程後續將面對大跨度的曲線鋼梁及鋼拱橋吊裝，整個新店溪深河槽不落墩的配置。因鋼梁為曲線配置，單跨跨度長達200公尺，鋼構精確製作及在河中吊裝作業困難性高，再加上施工期間為維持雙北民眾通行的需求及配合工程進度，須實施多次交維改道，也增加施工的複雜度，因此籲請用路人耐心配合各項措施，並諒解一時的不便，以共創更安全便捷的未來。

考量銜接現況自行車道動線，橋墩採V字型設計，並在墩柱中央規畫河濱自行車道。
考量銜接現況自行車道動線，橋墩採V字型設計，並在墩柱中央規畫河濱自行車道。
中正橋改建工程，今年9月完成首座橋墩及其鋼梁吊裝（圖），現正進行橋面板鋪設。圖／北市新工處提供
中正橋改建工程，今年9月完成首座橋墩及其鋼梁吊裝（圖），現正進行橋面板鋪設。圖／北市新工處提供
改建中的中正橋預計2022年12月通車，圖為完工模擬圖。圖／北市新工處提供
改建中的中正橋預計2022年12月通車，圖為完工模擬圖。圖／北市新工處提供
改建中的中正橋預計2022年12月通車，圖為完工模擬圖。圖／北市新工處提供
改建中的中正橋預計2022年12月通車，圖為完工模擬圖。圖／北市新工處提供
中正橋改建工程，今年9月完成首座橋墩及其鋼梁吊裝（圖），現正進行橋面板鋪設。圖／北市新工處提供
中正橋改建工程，今年9月完成首座橋墩及其鋼梁吊裝（圖），現正進行橋面板鋪設。圖／北市新工處提供

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