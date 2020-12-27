中正橋改建首座橋墩完成 預計2022年12月通車

銜接台北市中正區及新北市永和區的中正橋改建工程，在去年5月6日開工、今年農曆春節期間拆除北市端引道重慶南路高架橋後，今年9月再完成首座橋墩及其鋼梁吊裝，現正進行橋面板鋪設，並於鋼構廠內完成主橋跨河段鋼結構的假組立工作，預計2022年12月主橋即可通車。

北市新工處公務科長蕭志龍指出，中正橋改建範圍長約520公尺，主梁以曲線線形配置於原橋的下游側，採大跨徑、跨河不落墩的鋼拱橋透空造型，以雙拱合併成單拱方式，兩側配置多條鋼纜，創造琴弦意象造型，重新定義昔日「網溪泛月」的美景。

另外，既有橋梁為現存橫跨雙北橋齡最久的橋梁，因部分為1937年完成的川端橋結構，因此在興建跨河新橋時，將保留既有橋柱及梁，並在其上設置步道，提供自行車與行人通行空間，成為串連雙北河濱公園休閒廊道景觀橋。

新工處大運工務所主任詹名成表示，目前手作完成的橋墩，位於原中正橋下游側北市端高灘地處，長20公尺、寬26.2公尺、高約10.4公尺的大型橋墩，橋墩採10支方柱，基礎為21支樁基礎，上方將為改建後橋梁主線與連接水源快速道路匝道的結構彙整區域。

此區域可作為主梁構件於現地組裝時吊車施工區域，配合鋼拱橋主梁的試拼裝完成，預估將可在明年春節後完成支堡架設，並開始跨河段主梁安裝架設。另考量銜接現況自行車道動線，橋墩採V字型設計，並在墩柱中央規畫河濱自行車道，未來可讓民眾感受不一樣的騎乘風貌。