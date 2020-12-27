明年機車駕訓考照補助1300元 桃竹苗名額2000人

想考機車駕照的民眾注意！新竹區監理所表示，明年1月1日至11月30日，在期間內參加駕訓班普通重機車訓練，並考取駕照的民眾，每人可獲1300元訓練費用補助，桃竹苗地區補助名額共有2000人。

新竹區監理所表示，機車駕訓經交通部公路總局委外研究，統計結果顯示接受機車駕訓者較未受訓者，違規風險減少32%、肇事風險減少20%，證實民眾透過完整駕訓班訓練，除提升駕駛技術外，同時可培養正確的用路觀念，建立良好駕駛道德，並終身受用。

新竹區監理所長黃萬益表示，今年機車駕訓民眾報名踴躍，桃竹苗報名參訓人數超過3000人，但由於交通部補助款有限，以致下半年部分報名的民眾無法獲取補助，不過這也顯示大部分家長及學生觀念已漸漸轉變，願意花錢讓子女接受駕訓班正規訓練，獲取正確駕駛觀念及技巧，提升騎車上路安全。

黃萬益也提醒，有意願參加駕訓班專業訓練的民眾，可向就近的駕訓班洽詢報名，請民眾明年利用寒暑假時間提早報名，把握機會參加機車駕訓，相關資訊可在新竹區監理所網站(https://hmv.thb.gov.tw/)普通重型機車駕訓班駕駛訓練補助專區查詢。