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北投桶柑季開跑 健走活動即日起報名

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
陽明山的桶柑又名「草山柑」，因過去裝在桶子內運輸俗稱「桶柑」。圖／北市產發局提供
陽明山的桶柑又名「草山柑」，因過去裝在桶子內運輸俗稱「桶柑」。圖／北市產發局提供

陽明山的桶柑又名「草山柑」，因過去裝在桶子內運輸俗稱「桶柑」，在農民精心照顧管理下，培育出果色鮮美，帶有特殊的酸甜滋味。為推廣北投桶柑，北市府產業局明年1月30日將與北投區農會合辦「北投桶柑季健走」活動，邀民眾到北投走春，品嚐陽明山桶柑鮮甜滋味。

產發局表示，北投區桶柑主要產於大屯山區向陽背風面，土壤肥沃，適宜桶柑種植，所產桶柑味美口感佳，民國50年代，「北有草山、南有員林」俗語，指的就是聞名全台的陽明山桶柑和員林椪柑，近幾年市府及北投農會輔導農民朝著友善農業與環境的方向發展，培育出安全高品質的桶柑，果色鮮美且鮮甜多汁，是年節吉祥的象徵，也是春節送禮好選擇。

今年「北投桶柑季健走」活動從新北投捷運站報到出發，健走路線規劃單趟約3公里，沿途行經桶柑果園，終點處安排有「桶柑泡芙DIY體驗」及「桶柑醋DIY體驗」，凡報名桶柑健走活動的朋友，即可持兌換卷體驗，在地農民也將於現場設置攤位販售新鮮桶柑、各式桶柑加工品。

「北投桶柑季健走」活動即日起可洽北投農會推廣部報名（電話02-2892-4185分機 450、340、330、310），每位報名費用300元，凡報名的名眾即贈送桶柑活動背包一個，活動名額有限，額滿為止，相關資訊請上北市產業局官網或FB粉絲專頁「北市產業局-台北饗樂趣」查詢。

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