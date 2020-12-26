1210地震 王欣儀：北市24所學校災損共700萬元

12月10日曾發生芮氏規模6.7地震，台北市震度4級，台北市議員王欣儀發現，北市有24所高中職、國中小學校園，共55處因磁磚剝落或建材裂縫加劇，產生災損，修繕金額將近700萬，要求重新檢視校園建物。對於磁磚剝落恐傷人，北市教育局表示，未來新校舍將減少貼磁磚，改以清水模或洗石子的材質工法替代。

王欣儀表示，她接獲許多家長陳情，因北市大部份學校建物已歷史悠久，地震後憂心建物結構安全，擔心若再次遇到更大的地震，老舊校舍恐有倒塌之虞，危及學校師生安全。

王欣儀指出，12月10日的地震，造成的災損，例如大安區幸安國小牆面磁磚隆起、文山區萬芳國小水塔底部嚴重漏水，僅這些地方，預估修繕金額超過80萬以上。

目前北市教育局依內政部頒布「建築物實施耐震能力詳評及補強方案修正案」，清查88年12月31日前建照發照之校舍，目前北市學校校舍共有1556棟，需辦理補強校舍有843棟， 已完成835棟，比率99%，今年補強3棟，剩下5棟預計明年將完成補強工程。

王欣儀也質疑，北市老舊校舍耐震補強工作已接近完成，北市所有學校建物理應都很安全才對，為何一場地震仍造成許多災損，尤其師生們白天都在在建物內活動上課，恐有安全疑慮，北市應重新做建物檢視。

教育局副長陳素慧指出，北市校舍耐震補強比例全國最高，磁磚會掉落可能是因風吹雨打、老化、碰到地震等狀況 脫落，現在很多學校已不採用磁磚，至於建物龜裂，會檢視是正式牆或裝飾牆，且每次地震過後，會請學校全部重新檢查。

另外，目前校舍已沒有危樓，若未來一旦被列為危樓的校舍會進行拆除，或改做低密度使用，例如放檔案、倉庫，不會有師生在內上課。教育局也表示，現在新建校舍時，考量貼磁磚會因為時間久出現貼縫脆化，將改用新的工法，包括清水模或洗石子材質，替代磁磚。過去的舊校舍，常有大面積貼磁磚的情形，未來都會減少使用。