1210地震 王欣儀：北市24所學校災損共700萬元

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
12月10日曾發生芮氏規模6.7地震，台北市震度4級，台北市議員王欣儀發現北市有24所高中職、國中小學校園產生災損，圖為萬芳國小 。圖／王欣儀提供
12月10日曾發生芮氏規模6.7地震，台北市震度4級，台北市議員王欣儀發現北市有24所高中職、國中小學校園產生災損，圖為萬芳國小 。圖／王欣儀提供

12月10日曾發生芮氏規模6.7地震，台北市震度4級，台北市議員王欣儀發現，北市有24所高中職、國中小學校園，共55處因磁磚剝落或建材裂縫加劇，產生災損，修繕金額將近700萬，要求重新檢視校園建物。對於磁磚剝落恐傷人，北市教育局表示，未來新校舍將減少貼磁磚，改以清水模或洗石子的材質工法替代。

王欣儀表示，她接獲許多家長陳情，因北市大部份學校建物已歷史悠久，地震後憂心建物結構安全，擔心若再次遇到更大的地震，老舊校舍恐有倒塌之虞，危及學校師生安全。

王欣儀指出，12月10日的地震，造成的災損，例如大安區幸安國小牆面磁磚隆起、文山區萬芳國小水塔底部嚴重漏水，僅這些地方，預估修繕金額超過80萬以上。

目前北市教育局依內政部頒布「建築物實施耐震能力詳評及補強方案修正案」，清查88年12月31日前建照發照之校舍，目前北市學校校舍共有1556棟，需辦理補強校舍有843棟， 已完成835棟，比率99%，今年補強3棟，剩下5棟預計明年將完成補強工程。

王欣儀也質疑，北市老舊校舍耐震補強工作已接近完成，北市所有學校建物理應都很安全才對，為何一場地震仍造成許多災損，尤其師生們白天都在在建物內活動上課，恐有安全疑慮，北市應重新做建物檢視。

教育局副長陳素慧指出，北市校舍耐震補強比例全國最高，磁磚會掉落可能是因風吹雨打、老化、碰到地震等狀況 脫落，現在很多學校已不採用磁磚，至於建物龜裂，會檢視是正式牆或裝飾牆，且每次地震過後，會請學校全部重新檢查。

另外，目前校舍已沒有危樓，若未來一旦被列為危樓的校舍會進行拆除，或改做低密度使用，例如放檔案、倉庫，不會有師生在內上課。教育局也表示，現在新建校舍時，考量貼磁磚會因為時間久出現貼縫脆化，將改用新的工法，包括清水模或洗石子材質，替代磁磚。過去的舊校舍，常有大面積貼磁磚的情形，未來都會減少使用。

12月10日曾發生芮氏規模6.7地震，台北市震度4級，台北市議員王欣儀發現北市有24所高中職、國中小學校園產生災損，圖為金華國小。圖／王欣儀提供
12月10日曾發生芮氏規模6.7地震，台北市震度4級，台北市議員王欣儀發現北市有24所高中職、國中小學校園產生災損，圖為金華國小。圖／王欣儀提供

北市 地震

延伸閱讀

北市停車費29萬人溢繳逾2千萬元 快申請退費

北市高中職生租屋安檢 逾4分之1房東沒放滅火器警報器

北市民調第三勢力警訊 整合都難贏還登上最討厭第二名

未來2年 柯文哲：看北市巨大改變

相關新聞

1210地震 王欣儀：北市24所學校災損共700萬元

12月10日曾發生芮氏規模6.7地震，台北市震度4級，台北市議員王欣儀發現，北市有24所高中職、國中小學校園，共55處因...

北市停車費29萬人溢繳逾2千萬元 快申請退費

台北市民眾停車費溢繳共新台幣2000多萬元，甚至有人溢繳4萬3000元，停管處籲民眾收到溢繳通知後快申請退費，沒有期限；...

新北釋台北港、金山、林口新市鎮等16筆土地 29日開標

新北地政局將於29日舉辦包含台北港特定區區段徵收區、金山地區及林口新市鎮第三期共16筆土地的開標，新北地政局指出，台北港...

新北新泰塭仔圳第2區市地重劃 2021年12月前需搬離

新泰塭仔圳市地重劃案終於在今年發布實施，第一區已公告地上物拆遷補償清冊，新北地政局指出，第二區即起公告重劃計畫書，同樣規...

汐止城中遊戲場結合煉鐵文化設計 玩樂中學習在地歷史

位於新北市汐止城中抽水站旁的城中遊戲場，其最大特色是利用高架平台打造的複層遊戲空間，藉以讓孩童近距觀察樹木、探索大自然並...

至淡水天元宮參拜祈福 侯友宜贈匾「統御萬靈」

位在新北淡水區的無極天元宮，是當地重要信仰中心之一，新北市長侯友宜今天前往天元宮參拜祈福，並致贈廟方「統御萬靈」匾額，侯...

北市高中職生租屋安檢 逾4分之1房東沒放滅火器警報器

為強化台北市高中職學生在外租屋安全，教育局每學期都會針對在外租屋學生進行訪查，提供租賃關懷，就居住安全檢視學生租屋環境。...

哈客淡水館今啟用 讓在地老中青三代認識客家文化

新北市客家局今天在淡水國小舉辦「新北哈客淡水館」揭牌啟用典禮，客家局長林素琴表示，淡水館是繼去年中和館後，在新北市所成立...

2021跨年「360度輪狀煙火」 象山6處最佳景觀地點曝光

2021年台北101跨年煙火，以主題「讓愛擁抱世界，讓希望點亮未來」，大地工程處推薦象山6處居高臨下的最佳景觀地點，並提...

社團臉譜／關懷新住民 武氏芳恆不遺餘力

新住民關懷協會理事長「武氏芳恆」是來自越南的新住民，成立協會3年多，幫助許多新住民申請社會福利、法律諮詢服務、培力多元文...

光榮城市找未來 對準了民意？

6年前，柯文哲挾87萬高票當選台北市長，個人魅力、網路聲量政壇無人望其項背，但6年後轉為檢視柯文哲施政的民意，在放大鏡毫...

社團臉譜／人安基金會 給魚給竿扶弱

替社會補破網、幫助社會邊緣人的人安基金會，成立30年，「給魚給竿、拉人一把」，盼弱勢族群可成功回歸社會。人安基金會站長周...

熱門新聞

席開16桌！高雄活蝦餐廳遭海軍臨時棄單 老闆傻眼：賠慘了

久違的太陽終於露臉！基隆下1個多月雨今放晴一掃陰霾

金門「安東一營區」據點 紀錄「一戰成名」的熊震球

逃跑移工回來看診 醫師問卦：這是演哪一齣？

北市停車費29萬人溢繳逾2千萬元 快申請退費

電腦選的優質花生全家上架 雲林長老花生「好事花生」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。