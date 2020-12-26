影／聽花心沖繩原曲免出國 和平島共島季滿滿沖繩風情

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
享沖繩美食物產不同出國，和平島辦共島季滿滿沖繩風情。記者游明煌／攝影
享沖繩美食物產不同出國，和平島辦共島季滿滿沖繩風情。記者游明煌／攝影

基隆和平島曾居住了600餘位琉球先民，是當時最大也最早的琉球聚落，當地被稱之為「琉球仔埔」，但隨著時光流淌，這段故事逐漸被遺忘。為尋回小島上過去的沖繩故事，今天起到明年3月15日舉辦「共島季」，上午在沖繩的音樂與歌聲中開幕，有沖繩美食饗宴、沖繩物產、三線琴體驗、沖繩傳統甜點工作坊等系列活動，喚醒兩島友誼。

和平島公園與沖繩縣產業振興公社台北事務所攜手合作，舉辦「共島季」，利用文化共享和美食共饗為遊客帶來一場不一樣的沖繩盛宴，讓大家不用出國也能到「沖繩」。

交通部觀光局北觀處長張振乾、基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯等揭幕，今天現場以沖繩傳統花布布置，配合琉球服飾和傳統音樂，仿佛置身於沖繩，現場並演奏花心沖繩原曲，讓人陶醉，並讓參加貴賓體驗三線琴及著傳統琉服，更了解琉球人在社寮島時的日常生活和娛樂。

事務所將一張充滿日本民眾親筆書寫的祝福版贈送給北觀處，北觀處準備以本地素材漂流木及手工布編製成的祝福掛飾作為回禮。和平島公園總經理黃偉傑表示，和平島公園推出限量100瓶「宮古島X和平島 共島聯名泡盛」，代表過去一個世紀兩島在不同的難關下守望相助，聯名泡盛就像當時的締結書一樣，象徵的不僅是兩島在過去所建立的深厚友誼。

曾姿雯表示，沖繩與基隆間的歷史淵源十分深厚，早期許多沖繩人移居台灣定居在基隆社寮島也就是現在的和平島，形成全台規模最大的沖繩聚落，近幾年，基隆與沖繩的交流活動不斷，像是市府與宮古島、石垣島共同舉辦的國際帆船賽、和平島公園的島嶼生活節等，沖繩宮古島市也是基隆的姊妹市。

「濱海奇基線贈好禮」活動，活動期間凡購買台灣好行濱海奇基線「1日乘車券」或「基隆小鎮散步漫遊套票」，即可至和平島公園遊客中心兌換精美禮品一份；一日乘車券可直接於車上向司機購買、「基隆小鎮散步漫遊套票」則可於雄獅旅遊官網、雄獅旅遊門市(基隆、台北站前、新北板橋、南港車站)、北北基好玩卡線上平台以及KKDAY等通路購買。

享沖繩美食物產不同出國，和平島辦共島季滿滿沖繩風情。記者游明煌／攝影
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聽花心沖繩原曲免出國，和平島共島季滿滿沖繩風情。記者游明煌／攝影
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享沖繩美食物產不同出國，和平島辦共島季滿滿沖繩風情。記者游明煌／攝影
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沖繩 基隆 和平島

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