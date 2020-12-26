雲林家扶海口鳥才藝隊 快閃板橋彈奏烏克麗麗

來自雲林家扶海口鳥烏克麗麗才藝隊，今天在新北市新板希爾頓飯店快閃，帶來暖心又驚喜的演出。他們歷經4年磨練與千人海選，明年1月31日將在台北市國父紀念館大舞台公演。

家扶基金會社會資源處主任潘惠珍今天表示，開辦「才藝培育計畫」迄今，已超過1萬3000名兒少參與，相信孩子擁有無限潛能，過程中，孩子學會面對挫折勇於挑戰，並引導他們從貧窮中建立自信，成為人生舞台的星星。

她表示，雲林台西鄉因地理環境、產業沒落，當地弱勢孩子因缺少生活與學習資源，缺乏文化刺激。雲林家扶推動社區服務，成立數位課輔班與海口鳥烏克才藝隊，提升孩子自信心與人際互動溝通力。

家扶指出，一名高一少年在父親病逝後與外籍母親相依為命，在才藝隊學出興趣，原不懂樂理的他，目前是才藝隊首席樂手，更會自彈自唱；另一名受扶助少年，接觸烏克麗麗、吉他，觸動對音樂的熱情，原本寡言被動，現在面對音樂能侃侃而談，盼當創作型歌手。

雲林家扶海口鳥烏克才藝隊，8名來自偏鄉的兒少，在才藝隊老師與社工陪伴下磨練了4年，在近千人海選中脫穎而出，將於明年1月31日與200名家扶孩子站上國父紀念館大舞台。這場以家扶兒少為主體的音樂會，特別邀請樂團魚丁糸的團長「可田」擔任節目總監。