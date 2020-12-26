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新北環保小局長化身清潔隊長 體驗高空撕小廣告

中央社 / 新北26日電

新北的國小「環保小局長」今天化身一日清潔隊長，實作資源回收站的綠美化與復育環境，搭高空作業車撕除小廣告，挑戰快速資源回收分類，體會其中辛苦，將把環保觀念帶回校園。

新北市府環保局長程大維今天表示，102年起由各國小遴選出環保小局長，參加特別設計的12堂環保主題課程，透過觀察體驗、實作參與及互動，深入了解環保的重要。

「環保小局長12堂課」今天主題課程是「一日清潔隊長」，先前往三重區順德里黃金資源回收站，實際體驗運作過程，認識社區整體綠美化、打造屋頂農場、復育生態環境、設置省水節電設施、關懷長輩及共餐。

為讓環保小局長感受清潔隊員每日清掃街道、整頓環境的辛勞，安排他們體驗垃圾車出勤前的檢查，並在闖關學習區認識登革熱、化身為清潔隊員清水溝、實際搭高空作業車撕除小廣告。

在中和資源回收場，環保小局長今天也認識收運資源回收物時，如何粗分類、細分類。甚至登上資源回收車，挑戰在短時間內分類完成，體驗清潔隊員辛勞和手腳靈敏度。

中和清潔隊員並示範修繕電器及腳踏車，讓環保小局長學會惜福愛物，將環保的精神帶回校園，讓校園資源回收物重現第二春。

環保局說，課程也安排環保小局長手作植栽，親自用雙手觸碰土壤，感受到綠意及生命的喜悅，體驗維護環境品質不只靠清潔隊員或稽查員，每個人都須肩負責任。

體驗課程結束後，環保小局長表示，清潔隊實在太辛苦了，回學校一定會帶同學做好資源回收分類；也要宣導垃圾不落地、隨手撕小廣告、做好杜絕登革熱病媒蚊防治，讓環境更乾淨。

資源回收

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