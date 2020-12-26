北市停車費29萬人溢繳逾2千萬元 快申請退費

台北市民眾停車費溢繳共新台幣2000多萬元，甚至有人溢繳4萬3000元，停管處籲民眾收到溢繳通知後快申請退費，沒有期限；可上停管處網站查詢。

台北市停車管理工程處收費管理股長許捷翔表示，清查民國104年至109年的停車費資料，至今有2000多萬元的溢繳費用待民眾領回，車主約29萬人。

許捷翔指出，溢繳4萬多元的民眾車籍登記在外縣市，很常在北市停車，可能是單次帳單金額本來就大，家人又幫忙繳費導致重複，加上時間久，溢繳金額才累積這麼多。

停管處將於本月起寄簡訊或郵件給溢繳車主，許捷翔表示，郵件會寄到當初繳費單上登記的車籍地址，就算車輛報廢或公司解散等，依舊收得到；民眾可至停管處網站查詢。

民眾可至停管處或59處自營停車場辦退費，沒有期限。

許捷翔說，車主拿現金至超商繳費，但銷帳時間有落差才導致溢繳，而電子支付等本身有退費機制，就較沒有這種問題。

未來停管處將每一季清查一次，「不會再讓民眾的錢放在我們這邊這麼久」。