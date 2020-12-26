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新北釋台北港、金山、林口新市鎮等12筆土地 29日開標

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
台北港特定區區段徵收區本次釋出8筆住宅區、3筆商業區及1筆產業專用區共12筆土地，標售底價落在每平方公尺8萬3000元至11萬7000元間。圖／新北地政局提供
台北港特定區區段徵收區本次釋出8筆住宅區、3筆商業區及1筆產業專用區共12筆土地，標售底價落在每平方公尺8萬3000元至11萬7000元間。圖／新北地政局提供

新北地政局將於29日舉辦包含台北港特定區區段徵收區、金山地區及林口新市鎮第三期共16筆土地的開標，新北地政局指出，台北港因有大型廠商將陸續進駐，確實帶動這次業者前來領標，但是否能順利標出，仍須開標後才能得知。

台北港特定區擁有台北港、台61線西濱快速道路及台64線八里新店快速道路，新北經發局日前招租台北港4塊產業專用區土地，分別由輝達玻璃公司、新竹物流公司得標，可望帶動當地的發展。

地政局指出，台北港特定區區段徵收區本次釋出8筆住宅區、3筆商業區及1筆產業專用區共12筆土地，標售底價落在每平方公尺8萬3000元至11萬7000元間，近期已有業者前來領標。

地政局主任秘書徐鳳儀指出，台北港除了線有交通條件外，目前也正在興建淡江大橋，以及規劃中的八里輕軌，同時也能鏈結桃園國際航空城接軌國際，又有大廠將要進駐，也提升不少詢問度。

徐鳳儀也說，除了產專區土地外，8筆住宅區基地完整，且鄰近台64線匝道口，不需要再繞行舊市區；商業區條件也不錯，具有一定開發規模，容積、建蔽率好，產業進駐後會帶動商業區發展。

另外林口新市鎮第三期(三、四區)市地重劃區，近年建設與投資增溫，也將釋出1筆住宅區土地，底價每平方公尺11萬8400元；「金山地區市地重劃區」鄰近金山老街，共3筆住宅區土地，價格每平方公尺為4萬4500元至5萬7200元。

北港 新北 金山

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