新北新泰塭仔圳第2區市地重劃 2021年12月前需搬離

新泰塭仔圳市地重劃案終於在今年發布實施，第一區已公告地上物拆遷補償清冊，新北地政局指出，第二區即起公告重劃計畫書，同樣規劃1年的自動搬遷期限，另明年1月6、7日將舉辦重劃說明會，將打造兼具產業及居住需求的城市空間。

第一區市地重劃計畫書已於9月23日公告期滿後接續公告地上物拆遷補償清冊，共1806間可領取補償費或救濟金，總金額高達42億元。新北地政局說，第一區已與工程承包商簽約，2021年9月後將會開始進行工程施作

地政局指出，第二區市地重劃以台65快速道路為界西以新莊區建國一路東側為界；南以縱貫鐵路北側為界；北以新莊中正路為界，總開發面積約120.8公頃。

地政局長康秋桂表示，第二區以工業使用為主，區內公共設施缺乏，且部分道路窄小彎曲，未來重劃後，公共設施用地有學校用地2處、公園用地4處、公園兼兒童遊樂場用地4處、綠地兼道路用地10處等，另也有2處產業專用區。

康秋桂說，第二區主要坐落於新莊區5處里行政區界，地上建物約1500間，土地所有權人達2500餘人，市府規劃長達1年的自動搬遷期，方便業者另覓新址自行搬遷，所有權人在明年12月前若未騰空搬離，將不發給自動搬遷獎勵金。

新北市議員鍾宏仁指出，不論第一區或是第二區，市府應協助原本的廠商到其他地方繼續生產，讓產業無縫接軌，才不會影響訂單與就業，應跨局處給予協助。

地政局指出，第二區預計2022年開工、2026年完工，重劃計畫書已於新北市政府地政局、新莊區公所、新莊地政事務所公告。