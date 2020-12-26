快訊

資安有疑慮 新竹市長林智堅宣布：暫緩試辦數位身分證

比照航空黑盒子 交部修法列車駕駛台內裝錄音錄影設備

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北新泰塭仔圳第2區市地重劃 2021年12月前需搬離

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新泰塭仔圳市地重劃案第二區即起公告重劃計畫書，同樣規劃1年的自動搬遷期限，另明年1月6、7日將舉辦重劃說明會。圖／新北地政局提供
新泰塭仔圳市地重劃案第二區即起公告重劃計畫書，同樣規劃1年的自動搬遷期限，另明年1月6、7日將舉辦重劃說明會。圖／新北地政局提供

新泰塭仔圳市地重劃案終於在今年發布實施，第一區已公告地上物拆遷補償清冊，新北地政局指出，第二區即起公告重劃計畫書，同樣規劃1年的自動搬遷期限，另明年1月6、7日將舉辦重劃說明會，將打造兼具產業及居住需求的城市空間。

第一區市地重劃計畫書已於9月23日公告期滿後接續公告地上物拆遷補償清冊，共1806間可領取補償費或救濟金，總金額高達42億元。新北地政局說，第一區已與工程承包商簽約，2021年9月後將會開始進行工程施作

地政局指出，第二區市地重劃以台65快速道路為界西以新莊區建國一路東側為界；南以縱貫鐵路北側為界；北以新莊中正路為界，總開發面積約120.8公頃。

地政局長康秋桂表示，第二區以工業使用為主，區內公共設施缺乏，且部分道路窄小彎曲，未來重劃後，公共設施用地有學校用地2處、公園用地4處、公園兼兒童遊樂場用地4處、綠地兼道路用地10處等，另也有2處產業專用區

康秋桂說，第二區主要坐落於新莊區5處里行政區界，地上建物約1500間，土地所有權人達2500餘人，市府規劃長達1年的自動搬遷期，方便業者另覓新址自行搬遷，所有權人在明年12月前若未騰空搬離，將不發給自動搬遷獎勵金。

新北市議員鍾宏仁指出，不論第一區或是第二區，市府應協助原本的廠商到其他地方繼續生產，讓產業無縫接軌，才不會影響訂單與就業，應跨局處給予協助。

地政局指出，第二區預計2022年開工、2026年完工，重劃計畫書已於新北市政府地政局、新莊區公所、新莊地政事務所公告。

產業專用區

延伸閱讀

塭仔圳重劃第二區啟動 1500間工廠限一年內搬離

新北八里煙火秀規劃管制區防疫 進入全程開通手機

廠商北海岸風電說明會 新北市府：不可逆破壞堅絕反對

新北協助台東農友銷售釋迦 限量200盒免運送到家

相關新聞

新北釋台北港、金山、林口新市鎮等12筆土地 29日開標

新北地政局將於29日舉辦包含台北港特定區區段徵收區、金山地區及林口新市鎮第三期共16筆土地的開標，新北地政局指出，台北港...

新北新泰塭仔圳第2區市地重劃 2021年12月前需搬離

新泰塭仔圳市地重劃案終於在今年發布實施，第一區已公告地上物拆遷補償清冊，新北地政局指出，第二區即起公告重劃計畫書，同樣規...

汐止城中遊戲場結合煉鐵文化設計 玩樂中學習在地歷史

位於新北市汐止城中抽水站旁的城中遊戲場，其最大特色是利用高架平台打造的複層遊戲空間，藉以讓孩童近距觀察樹木、探索大自然並...

至淡水天元宮參拜祈福 侯友宜贈匾「統御萬靈」

位在新北淡水區的無極天元宮，是當地重要信仰中心之一，新北市長侯友宜今天前往天元宮參拜祈福，並致贈廟方「統御萬靈」匾額，侯...

北市高中職生租屋安檢 逾4分之1房東沒放滅火器警報器

為強化台北市高中職學生在外租屋安全，教育局每學期都會針對在外租屋學生進行訪查，提供租賃關懷，就居住安全檢視學生租屋環境。...

哈客淡水館今啟用 讓在地老中青三代認識客家文化

新北市客家局今天在淡水國小舉辦「新北哈客淡水館」揭牌啟用典禮，客家局長林素琴表示，淡水館是繼去年中和館後，在新北市所成立...

2021跨年「360度輪狀煙火」 象山6處最佳景觀地點曝光

2021年台北101跨年煙火，以主題「讓愛擁抱世界，讓希望點亮未來」，大地工程處推薦象山6處居高臨下的最佳景觀地點，並提...

社團臉譜／關懷新住民 武氏芳恆不遺餘力

新住民關懷協會理事長「武氏芳恆」是來自越南的新住民，成立協會3年多，幫助許多新住民申請社會福利、法律諮詢服務、培力多元文...

光榮城市找未來 對準了民意？

6年前，柯文哲挾87萬高票當選台北市長，個人魅力、網路聲量政壇無人望其項背，但6年後轉為檢視柯文哲施政的民意，在放大鏡毫...

社團臉譜／人安基金會 給魚給竿扶弱

替社會補破網、幫助社會邊緣人的人安基金會，成立30年，「給魚給竿、拉人一把」，盼弱勢族群可成功回歸社會。人安基金會站長周...

未來2年 柯文哲：看北市巨大改變

台北市長柯文哲就職6周年，昨天以「這6年來我想說的話」為題，說明施政成果。面對民調低迷，柯說，市民要求高，就更努力就好，...

新莊民安校舍整建啟用 增設停車場

新北市2019至2022年投入超過84億元推動「美強生計畫」，規畫完成補強工程279棟、老舊校舍整建14校及新設校工程2...

熱門新聞

席開16桌！高雄活蝦餐廳遭海軍臨時棄單 老闆傻眼：賠慘了

影／93歲阿嬤健保首次開卡使用 連醫院都咋舌稱神奇

久違的太陽終於露臉！基隆下1個多月雨今放晴一掃陰霾

連署人數不足 中選會宣告陳致中罷免案不成立

影／龍崎「空山祭」27日開幕 今晚起試營運3天免費參觀

台中「富地市場in草悟廣場」開幕 首推聖誕遊牧派對

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。