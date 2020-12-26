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汐止城中遊戲場結合煉鐵文化設計 玩樂中學習在地歷史

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
水塗鴉牆可以讓各不同年齡孩童發揮繪畫創意，圖為副市長陳純敬體驗水塗鴉牆。圖／新北市高灘地管理處提供
水塗鴉牆可以讓各不同年齡孩童發揮繪畫創意，圖為副市長陳純敬體驗水塗鴉牆。圖／新北市高灘地管理處提供

位於新北市汐止城中抽水站旁的城中遊戲場，其最大特色是利用高架平台打造的複層遊戲空間，藉以讓孩童近距觀察樹木、探索大自然並訓練手肌力。負責施工的高灘地管理處表示，過去汐止以煉鐵為主，公園特色將水及煉鐵文化融入設計，以寓教於樂的方式，讓孩童學習過去歷史。

城中遊戲場總面積約600平方公尺，採共融目標設計，包含讓各不同年齡孩童發揮繪畫創意的水塗鴉牆、專為大齡孩童設計訓練手臂肌肉的多項攀爬設施、近距離觀察樹冠層的高台，更有規劃分成幼齡及大齡孩童滑道的磨石子溜滑梯，提供孩童多樣化的遊戲選擇。

高灘處營運企劃科長謝俊隆說明，城中遊戲場是以「水」及「煉鐵」文化結合所設計，將汐止地區歷史的煉鐵沿革融入於周邊牆面，讓孩童在遊玩同時認識汐止早期煉鐵產業，並從遊戲中學習歷史、了解水與煉鐵文化密不可分。另外，遊戲場在設計上有邀請到「還我特色公園行動聯盟」提供設計意見，在有限的空間裡，創造出安全且屬於汐止特色的遊戲空間。

謝俊隆表示，目前城中遊戲場已完工及完成安全檢測，正進行驗收程序中，驗收告一段落即開放使用。除了城中遊戲場外，利用舊遊戲場重新整建的星際遊戲場也已在施工中，即將於明年與大家見面，完成後可透過星光橋串接二處遊戲場。

副市長陳純敬表示，市府在維持河川基本防洪功能條件下，近年來投入經費積極建設汐止地區，不僅興建星光橋，亦在去年完成經由五堵舊隧道串接至基隆市區的自行車道，成功帶動地區自行車經濟的發展效益，期望提供汐止地區民眾一個友善、共融及多元河濱遊憩空間。

高灘處長謝俊隆說明，城中遊戲場是以「水」及「煉鐵」文化結合所設計，將汐止地區歷史的煉鐵沿革融入於周邊牆面，讓孩童在遊玩同時認識汐止早期煉鐵產業。圖／新北市高灘地管理處提供
高灘處長謝俊隆說明，城中遊戲場是以「水」及「煉鐵」文化結合所設計，將汐止地區歷史的煉鐵沿革融入於周邊牆面，讓孩童在遊玩同時認識汐止早期煉鐵產業。圖／新北市高灘地管理處提供
位於新北市汐止城中抽水站旁的城中遊戲場，其最大特色是利用高架平台打造的複層遊戲空間，藉以讓孩童近距觀察樹木、探索大自然並訓練手肌力。圖／新北市高灘地管理處提供
位於新北市汐止城中抽水站旁的城中遊戲場，其最大特色是利用高架平台打造的複層遊戲空間，藉以讓孩童近距觀察樹木、探索大自然並訓練手肌力。圖／新北市高灘地管理處提供

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