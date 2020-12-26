至淡水天元宮參拜祈福 侯友宜贈匾「統御萬靈」

位在新北淡水區的無極天元宮，是當地重要信仰中心之一，新北市長侯友宜今天前往天元宮參拜祈福，並致贈廟方「統御萬靈」匾額，侯友宜表示，感謝淡水無極天元宮長期對公益慈善及社會教化的奉獻付出，廣施德惠服務地方，同時祈求諸聖仙佛庇佑疫情遠離、市民健康平安。

淡水無極天元宮主祀南天玉皇大天尊玄靈高上帝，也是當地知名的賞櫻勝地，天元宮董事長周志達表示，自民國60年上蒼降乩聖示，由開山住持黃阿寬等8人為渡化眾生及弘揚道教文化，「以道為宗」之宗旨籌備建宮，並為健全組織於民國66年申請登記為「財團法人制」寺廟，為淡水地區第一個成立財團法人制之宗教團體，殿內另供奉彌勒尊佛、觀世音菩薩及地藏王菩薩等41尊神佛。

侯友宜表示，感謝廟方平時弘揚優良宗教民俗，同時積極推動公益慈善及社會教化事業，補助清寒學童就學、急難救助金等經費，並捐贈安養院白米及獨居老人物資，另舉辦法門講座、學習講座及老人共餐等活動，屢獲新北市績優宗教團體表揚。