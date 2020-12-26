北市高中職生租屋安檢 逾4分之1房東沒放滅火器警報器

為強化台北市高中職學生在外租屋安全，教育局每學期都會針對在外租屋學生進行訪查，提供租賃關懷，就居住安全檢視學生租屋環境。教育局軍訓室主任黃喬偉今天受訪時表示，北市在外租屋的高中職以下學生有80位，教育局針對環境、建物和消防等安全進行檢視，發現有26個學生的住處沒有滅火器和住警器，未設比例逾4分之1，目前皆已設置完畢。

教育局會在每學期開學對在外租屋的高中職以下學生進行訪查，以降低租屋安危風險。黃喬偉表示，有些高中職學生不是住台北市內，像是新北較遠的地區、基隆、桃園都有，所以家長會在學校附近替學生租屋，目前有80位學生在外租屋。

黃喬偉說，教育局訪查時，會聯繫警消人員一同前往，針對建物安全、消防安全、環境安全和消保安全等應注意之安全事項完成檢核。比方說牆壁是否龜裂、建築物傾斜、鋼筋水泥外露，以及消防設備是否過期、房間隔間材質是否符合規定、逃生動線檢視等。