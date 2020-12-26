哈客淡水館今啟用 讓在地老中青三代認識客家文化

新北市客家局今天在淡水國小舉辦「新北哈客淡水館」揭牌啟用典禮，客家局長林素琴表示，淡水館是繼去年中和館後，在新北市所成立的第2座客家聚點會館，可提供居住在新北市北側及北海岸地區的市民體驗客家美食、各項技藝。

哈客淡水館是由客家局與教育局共同合作，結合淡水國小國際文教中心現有場地空間，規劃建置具客家特色意象之裝置設施，可讓社區居民老中青三代共同學習多元文化。現場設有擂茶、粢粑、VR體驗等各項客家文化DIY攤位體驗、現場吸引逾500位參與。

新北市長侯友宜今出席揭牌儀式，並體驗裝飾客家花布傘，侯友宜表示，中和客家文化園區成立後使用次數高，希望各地都有客家社團聚集、聯絡感情的地點，也會責成客家局在各區尋覓適合地點。

客家局長林素琴指出，新北市擁有64萬客籍人口、55個客屬社團，在新北各區都可見客家族群的身影，其中，北濱的淡水對客家之歷史、文化、發展等均有獨特意義；此區域與三芝石門等地在早年合稱芝蘭三堡，擁有眾多的客裔聚落，為客籍人士早年渡海來台登岸之處。