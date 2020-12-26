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哈客淡水館今啟用 讓在地老中青三代認識客家文化
新北市客家局今天在淡水國小舉辦「新北哈客淡水館」揭牌啟用典禮，客家局長林素琴表示，淡水館是繼去年中和館後，在新北市所成立的第2座客家聚點會館，可提供居住在新北市北側及北海岸地區的市民體驗客家美食、各項技藝。
哈客淡水館是由客家局與教育局共同合作，結合淡水國小國際文教中心現有場地空間，規劃建置具客家特色意象之裝置設施，可讓社區居民老中青三代共同學習多元文化。現場設有擂茶、粢粑、VR體驗等各項客家文化DIY攤位體驗、現場吸引逾500位參與。
新北市長侯友宜今出席揭牌儀式，並體驗裝飾客家花布傘，侯友宜表示，中和客家文化園區成立後使用次數高，希望各地都有客家社團聚集、聯絡感情的地點，也會責成客家局在各區尋覓適合地點。
客家局長林素琴指出，新北市擁有64萬客籍人口、55個客屬社團，在新北各區都可見客家族群的身影，其中，北濱的淡水對客家之歷史、文化、發展等均有獨特意義；此區域與三芝石門等地在早年合稱芝蘭三堡，擁有眾多的客裔聚落，為客籍人士早年渡海來台登岸之處。
林素琴說，因時代久遠、族群變遷融合，大多數民眾包含淡水本地人，均認為此地為一純福佬人的鄉鎮，後因淡水社大開辦客家系列課程，才發現淡水也有不少客家人，目前淡水地區客家鄉親超過2萬人，淡水區客家文化協會多年來在歷屆理事長帶領耕耘推廣下，吸引諸多鄉親參與，大家群策群力，傳承客家文化，並大力參與此次新北哈客淡水館的建置與啟用，希望藉由新北哈客淡水館的啟用，將客家文化推廣給更多市民認識。
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