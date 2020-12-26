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2021跨年「360度輪狀煙火」 象山6處最佳景觀地點曝光
2021年台北101跨年煙火，以主題「讓愛擁抱世界，讓希望點亮未來」，大地工程處推薦象山6處居高臨下的最佳景觀地點，並提醒做好防疫措施，佩戴口罩。
大地處表示，象山步道一直是台北市欣賞101全景觀看臺北市景的絕佳地點之一，今年台北101煙火秀施放時間總長維持300秒，將會有16000發煙火，推薦6處象山觀賞煙火景點，分別是攝手平台、六巨石、攝影平台、超然亭、煙火平台、永春崗平台等。
大地處道路步道科長陳彥成說，前往象山的交通方便，跨年有交通管制，建議提早出發並多利用捷運、公車等大眾運輸工具，搭乘捷運的朋友可以到坐到象山站，由2號出口跟著步道指向牌步行經過象山公園後上山。
若是騎乘YouBike，可以停在象山公園周邊的YouBike站。若對於步道設施及環境有相關意見、建議，可填寫大地處步道滿意度調查網路問卷（https://goo.gl/QZ5fpQ），或需台北市登山步道路線圖，歡迎親至大地處道路步道科免費索取，或查詢大地工程處休閒遊憩主題網（http://gisweb.taipei.gov.tw/release/）自行下載使用。
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