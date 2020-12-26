2021跨年「360度輪狀煙火」 象山6處最佳景觀地點曝光

平溪區十分、平溪、菁桐三所國小與平溪國中在今(25)日聖誕節，於平溪國中舉辦「平溪聯盟‧以藝會友」活動，不僅有創新舞蹈結合天燈表演，還有公共托老中心的長者們一同共舞發禮物，貨真價實的「聖誕老人」扮相非常應景。

2020-12-25 19:27