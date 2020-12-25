陰雨加疫情交通塞 北市警局組快打機動隊疏導交通
北市連日陰雨，加上連續假期、年關將至，尾牙、大型活動多，主要幹道尖鋒時段常塞車。台北市警局成立「交通快打機動隊」，針對易堵塞、出現車流回堵的道路加強交通疏導，維護交通順暢。
另外，因應元旦連續假期將近，北市警局於跨年當天，在中山北路、忠孝西路口等100處重要路口崗位規畫交通疏導勤務，各分局將派員提前於下午4點抵達路口，加強交通疏導，用路人可提前查詢封道狀況。
警察局表示，疫情影響，使用私人運具的民眾越來越多，加上連日陰雨，年關將近又有不少活動聚會，很多主要道路都出現塞車現象。為了保持車流暢通，北市警局特別針對市區內各重要幹道路況，特成立「交通快打機動隊」，並加強CCTV即時監控、查報及各項疏導作為，以維護行車秩序。
「交通快打機動隊」，由警用大型重機、拖吊車組成，除增派員警、義交加強疏導、保持路口淨空外，也會於易壅塞高架路段、聯外橋梁加強巡邏、掌握路況，若碰上交通事故、拋錨車，也會立即趕往現場排除狀況，減低交通衝擊。
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