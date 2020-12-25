五股區公所結合在地社團捐500本書 培養學子閱讀習慣
為培養學子閱讀習慣，新北市五股區公所今天號召五股賀聖宮、新五股工商婦女公益推展協會、國際扶輪3490地區新北市第九分區，總計捐贈500本聯合盃作文大賽「第十一屆將郎不才盡 妙筆寫出文字花」跟「第十二屆多采世界 FUN手寫」書籍，給在地5所小學，培養閱讀習慣及寫作能力。
五股區長洪崇璉以平常批公文為例，現在因3C產品隨手可得，實體書越來越少人借閱，發現年輕職員在公文上常有語意不通的狀況，可見是平常沒有閱讀的習慣。他也發現，過去學生都會到圖書館借書閱讀，但現在的小朋友越來越少去圖書館，不易培養借書習慣。
洪崇璉表示，讓小朋友培養閱讀習慣很重要，只有教育往下一代扎根，才是最有意義的事情，區公所這次擔任地方公益平台，聯合地方舉辦贈書活動，感謝賀聖宮、五股工商婦女公益推展協會、國際扶輪3490地區新北市第九分區與學校的參與。
賀聖宮宮主王美雲表示這次總計五所國中、小近千位學生受惠，希望從生活中體會出閱讀的樂趣，將閱讀和平日生活無形的融入，對未來不管考試，或者培養個人寫作興趣都有極大助益。
福營社創社社長施嘉鎮表示，感謝區長洪崇璉整合地方資源，聚集各界人士在地方教育上出錢出力。此次捐書活動可讓每個班級新增2本書，增加學生閱讀機會。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言