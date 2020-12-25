快訊

亞洲週刊稱蔡英文「民選獨裁」 民進黨反嗆：毫無評論價值

讓專業的來！談授權、擬合約…影視經紀人的「媒合術」

柯文哲耶誕報佳音 民眾戴口罩急領禮物

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
柯文哲與基督教文化交流協會、台北真道教會，共同率領夢想之家教育就業基金會百位青少年一同踩街報佳音。記者潘才鉉／攝影
柯文哲與基督教文化交流協會、台北真道教會，共同率領夢想之家教育就業基金會百位青少年一同踩街報佳音。記者潘才鉉／攝影

台北市長柯文哲今出席「西門PLAY樂購町」活動，選在耶誕節出席，率領百位青少年一同在商圈內報佳音，適逢疫情期間，柯也提醒，「疫情不可預測，除了吃飯，口罩不要拿下來。」

柯文哲與基督教文化交流協會、台北真道教會，共同率領夢想之家教育就業基金會百位青少年一同踩街報佳音。一路上，柯不忘與周邊商家打招呼，逛街民眾的目光也跟著人潮一路注意到柯文哲身上，現場聽到許多民眾直呼很驚訝。

除踩街報佳音，柯文哲也定點發放耶誕小禮物給民眾，獻上耶誕祝福，工作人員也不忘提醒排隊民眾「記得戴口罩」，緊盯防疫工作，柯文哲再次祝福現場民眾，耶誕快樂、平安喜樂，新的一年勇往直前，除了吃飯，口罩不要拿下來。

「西門PLAY樂購町」自12月18日至明年3月7日在西門町商圈鬧登場，現場除了有8處超吸睛的人氣角色「奧樂雞」打卡點之外，110年1月28日至110年3月7日更邀請到神秘國外知名IP共同合作接力，同時活動期間每周六、日安排精采演唱會、偶像見面會及舞蹈大賽等不同活動，要讓民眾一路從聖誕、跨年、農曆新年、情人節，玩到元宵節，週週有表演。

柯文哲也定點發放聖誕小禮物給民眾，獻上聖誕祝福，工作人員也不忘提醒排隊民眾「記得戴口罩」。記者潘才鉉／攝影
柯文哲也定點發放聖誕小禮物給民眾，獻上聖誕祝福，工作人員也不忘提醒排隊民眾「記得戴口罩」。記者潘才鉉／攝影
柯文哲今出席「西門PLAY樂購町」活動。記者潘才鉉／攝影
柯文哲今出席「西門PLAY樂購町」活動。記者潘才鉉／攝影

柯文哲 口罩 疫情

延伸閱讀

就任6週年民調偏低 柯文哲：台北市成績還是最好

跨年不辦改網路直播？柯文哲反問：餐廳要不要關？

就職6週年 柯文哲：我們現在是全國的招商王

台北市長民調 蔣萬安獨強 任何一種對戰組合都贏

相關新聞

野柳風電說明會漁民再砲轟 賴品妤：中央政策有問題

德能集團今天上午在金山辦理首場風電規畫說明會，下午到萬里野柳召開第二場，漁民也是群起砲轟，指衝擊太大，將毀漁場，開不到半...

新北八里煙火秀規劃管制區防疫 進入全程開通手機

台灣再現新冠肺炎本土病例，新北八里跨年煙火秀將於31日晚上8時如期舉辦。新北市府今天表示，規劃客船碼頭至風帆碼頭的一公頃...

就職6周年 柯文哲：未來兩年一定會看到台北市巨大改變

台北市長柯文哲就職六周年，上午舉行記者會，以「這六年來我想說的話」為題，向市民報告施政成果。和去年不同的是，記者會地點選...

金山清水園區禁止露營 公所將設敬告標示

金山區磺溪頭清水園區，106年撥用給金山區公所進行維護管理，作為生態保育園區，公告因屬河道，不准民眾露營，但因民眾依網路資訊要來此露營，發現並不合法，為此新北市議員黃桂蘭希望區公所能夠做到明確說明公告，避免網路錯誤資訊。

汐止元旦升旗趕滷茶葉蛋 副區長當小幫手

再過幾天就要邁入新的一年，為迎接2021年，汐止區公所將舉辦元旦升旗活動，當天準備了汐止有名的里長茶葉蛋當升旗禮，這幾天都在趕工，汐止區副區長林明玲也帶著同仁上山，當起了打工仔，協助敲蛋、放藥材滷包等等，幫忙趕工。

平溪童秀天燈舞 公托「聖誕老人」來送禮

平溪區十分、平溪、菁桐三所國小與平溪國中在今(25)日聖誕節，於平溪國中舉辦「平溪聯盟‧以藝會友」活動，不僅有創新舞蹈結合天燈表演，還有公共托老中心的長者們一同共舞發禮物，貨真價實的「聖誕老人」扮相非常應景。

汐止茄苳溪堤防太單調 地方盼能打造綠牆

汐止區的茄苳溪沿岸長長的堤防，灰色的水泥牆面顯的太單調，所以，崇德里長蘇宏杰就希望能夠爭取經費，在堤防上栽種蒜香藤打造綠牆，也希望新北市政府水利局能夠協助，讓里內的環境更美。

知名賞櫻地送愛心 淡水天元宮捐白米助弱勢

淡水無極天元宮不只是國內知名的賞櫻景點，更是充滿愛心的宗教聖地，平時積極關懷淡水的弱勢民眾，日前廟方就捐出了2千斤的白米，給淡水區公所的實物銀行，希望在寒冬歲未之際，可以藉由區公所平台，捐白米給需要幫助的人。

淡水東來海砂屋 朝重建開工再前進一步

新北淡水東來大廈海砂屋在2019年全數拆除並核定都更事業計畫，淡水東來更新會理事長柯鴻展指出，地下停車場部分車位權屬不清...

北市接獲多起非法移工案 勞動局籲雇主事前「問查照」

勞動局近來接獲多起病人家屬聘僱失聯移工的案例，局長陳信瑜今天再度提醒民眾，應徵外國人要記得先問來台身分、查正本證件，照下...

社宅租金太高惹議 柯文哲：我態度絕不債留子孫

台北市明倫社宅3房租金過高引發爭議，台北市長柯文哲上午在六周年記者會中，也將社宅列為政績，對於是否降租，柯文哲受訪時指出...

全國社區金點獎 新北拿下卓越縣市特別獎

第六屆全國社區金點獎昨在國父紀念館舉辦，下城社區總幹事程燕鳳等人為地方付出獲得金點之星個人獎，新北市更獲得卓越縣市特別獎...

熱門新聞

接地氣 桃園騎樓即起開放停車

幸福大村 鄉公所收億元遺產稅分享鄉民領禮金

北橫斗煥坪至三灣段 30日通車

影／93歲阿嬤健保首次開卡使用 連醫院都咋舌稱神奇

麟洛濕地公園巨大綠鬣蜥現蹤 網友：怎麼那麼恐怖

台南明後兩天耶誕演唱會延期 跨年晚會視疫情而定

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。