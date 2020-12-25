柯文哲耶誕報佳音 民眾戴口罩急領禮物
台北市長柯文哲今出席「西門PLAY樂購町」活動，選在耶誕節出席，率領百位青少年一同在商圈內報佳音，適逢疫情期間，柯也提醒，「疫情不可預測，除了吃飯，口罩不要拿下來。」
柯文哲與基督教文化交流協會、台北真道教會，共同率領夢想之家教育就業基金會百位青少年一同踩街報佳音。一路上，柯不忘與周邊商家打招呼，逛街民眾的目光也跟著人潮一路注意到柯文哲身上，現場聽到許多民眾直呼很驚訝。
除踩街報佳音，柯文哲也定點發放耶誕小禮物給民眾，獻上耶誕祝福，工作人員也不忘提醒排隊民眾「記得戴口罩」，緊盯防疫工作，柯文哲再次祝福現場民眾，耶誕快樂、平安喜樂，新的一年勇往直前，除了吃飯，口罩不要拿下來。
「西門PLAY樂購町」自12月18日至明年3月7日在西門町商圈鬧登場，現場除了有8處超吸睛的人氣角色「奧樂雞」打卡點之外，110年1月28日至110年3月7日更邀請到神秘國外知名IP共同合作接力，同時活動期間每周六、日安排精采演唱會、偶像見面會及舞蹈大賽等不同活動，要讓民眾一路從聖誕、跨年、農曆新年、情人節，玩到元宵節，週週有表演。
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