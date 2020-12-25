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新北八里煙火秀規劃管制區防疫 進入全程開通手機

中央社 / 新北25日電
八里煙火秀將在12月31日晚上8點舉辦，圖為煙火模擬動畫。圖／擷取自高灘地管理處網站
八里煙火秀將在12月31日晚上8點舉辦，圖為煙火模擬動畫。圖／擷取自高灘地管理處網站

台灣再現新冠肺炎本土病例，新北八里跨年煙火秀將於31日晚上8時如期舉辦。新北市府今天表示，規劃客船碼頭至風帆碼頭的一公頃範圍為管制區，進入者需全程開通手機。

新北市長侯友宜今天上午接受媒體聯訪時談及八里煙火秀如何防疫，他說還在謹慎評估當中，目前已有幾個方案。

新北市政府高灘地工程管理處長謝俊隆晚間告訴中央社記者，八里煙火秀規劃淡水河左岸客船碼頭至風帆碼頭的一公頃範圍為管制區。

在管制區主舞台有出入管制點，並且做好相關防疫措施。比較特別的是，要求所有進入管制點參觀煙火的民眾，必須全程開通手機，以利於掌握行蹤軌跡。

謝俊隆表示，不在管制區一樣可以欣賞到煙火，但進入管制區就必須遵守防疫措施，包括手機全程開機、強制戴口罩、測量體溫、禁止飲食。

他說，所有大型活動都配合中央整體防疫政策，高灘處也將加強消毒流動廁所，現場禁止設攤並加強取締流動攤販，並會廣播提醒戴口罩及加強個人衛生。

中央流行疫情指揮中心曾表示，考量跨年晚會等大型活動具有人潮擁擠、長時間且近距離接觸不特定人士特性，民眾參與活動期間，需遵守全程戴口罩，除補充水分外禁止飲食，經勸導不聽者開罰、攜帶手機並維持開機、洗手和消毒頻率增加、室內活動採實聯制、禁止販售無座位票，以及入口量測體溫及消毒等防疫規範。

此外，居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀的民眾（含表演者及活動工作人員），不得參加相關活動。

煙火秀 八里 侯友宜 新冠肺炎

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