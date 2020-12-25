新北協助台東農友銷售釋迦 限量200盒免運送到家

愛吃釋迦的朋友照過來！新北市農業局攜手台東縣政府及台東農產運銷公司，即日起推出冬季好「釋」送到「迦」，把美味釋迦宅配到新北消費地，農業局表示，首波銷售盒數限量200盒，訂購免運送到家，數量有限。

釋迦盛產於每年的12至3月，碩大飽滿的果實甜度特別高，口感綿綿密密，果肉不僅香甜細緻，且鉀離子含量堪比香蕉等高鉀水果，還富含鎂、維生素B及維生素C等，營養價值高，為國人秋冬指名搶購的熱銷水果。目前10顆台灣釋迦中，就有9顆產自台東，栽培面積約5500公頃，年產量近6萬公噸。

台東縣長饒慶鈴表示，近期適逢釋迦產季，特別將台東釋迦推薦給新北市，聯手協助台東農友打開銷路，而台東縣的好山好水好空氣，出產的釋迦絕對是品質掛保證，目前台東釋迦以大目種釋迦以及鳳梨釋迦為主，其中以大目種釋迦深受國人喜愛，口感細緻、果肉柔嫩，不會有沙沙的口感；而鳳梨釋迦果實碩大、籽粒少、口感Q彈扎實，甜酸的口感中帶有淡淡鳳梨的香氣，邀請大家一齊嚐鮮。

新北市長侯友宜表示，因應新冠肺炎疫情影響，台東釋迦在新北耶誕城的展售規劃只好暫緩，非常可惜，不過為讓市民不受寒冬嚴峻的疫情影響，也能品嚐到頂級釋迦，特別與台東縣合作將台東釋迦上架電商平台及發動團購，方便民眾購買安全美味的台東釋迦，也協助台東辛苦的在地小農渡過銷售難關，支持台東在地最優質的農產品。

農業局長李玟表示，台東釋迦首波銷售檔次提供優惠價格600元(5台斤/盒，5~6入)，即日起接受訂購，相關購買資訊歡迎民眾洽詢新北果菜公司(02)29899201或加入新北果菜公司的新北果菜舖會員訂購查詢：https://reurl.cc/N6Vgn9。