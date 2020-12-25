寒冬送暖圍爐 不老騎士單車環島活得更精彩

台灣傳神居家照顧協會組耶誕老人單車隊環台送暖，高齡98歲的長者與隊員們，今天抵達新北送禮物給幼兒，希望以銀髮族的活力精神，展現「生命無法重來，但可活得更精采」理念。

台灣傳神居家照顧協會理事長李志偉表示，協會自民國96年起每年舉辦「耶誕傳騎寒冬送暖單車環台」活動，平均80歲的長輩組成單車隊，穿紅袍裝扮成耶誕老人，環島騎行1000公里關懷弱勢機構。

高齡98歲的康孟麟因青光眼視力退化，他與李志偉共騎協力車；91歲的陳芸則是「虎姑婆宣教士」，擔任不老騎士團長，今天開心送禮物給市府幼兒園孩子，笑稱自己是耶誕老婆婆。

另外，弘道老人福利基金會與明緯公益基金會合作，今天在在板橋邀請新店、中和、永和、板橋區的獨居長輩圍爐餐會，有曾經住在眷村的長輩、也有老伴過世的奶奶，餐會中透過老歌猜猜樂、耶誕猜謎活動，場面溫馨。

弘道老人福利基金會新北服務處長陳奐宇處長表示，全年關懷服務1250名長輩，助老經費需新台幣470萬元，包括辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新年。目前募款需求仍有8成缺口，邀民眾響應愛心捐款助老。

大同幼兒園孩童今天化身耶誕小天使，在百貨公司表演活力熱舞，並捐贈零用錢及發票幫助植物人，響應「寒士吃飽30」活動，一起守護植物人，以行動給予弱勢家庭祝福與關懷。

創世基金會板橋院院長李培菁表示，感謝大同幼兒園及板橋大遠百支持公益活動，歡迎社會一起響應寒冬送暖，將年禮及祝福紅包送到弱勢家庭。