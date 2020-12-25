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金山清水園區禁止露營 公所將設敬告標示

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山區磺溪頭清水園區不准民眾露營，區公所將明確說明公告，避免網路錯誤資訊。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區磺溪頭清水園區不准民眾露營，區公所將明確說明公告，避免網路錯誤資訊。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區磺溪頭清水園區，106年撥用給金山區公所進行維護管理，作為生態保育園區，公告因屬河道，不准民眾露營，但因民眾依網路資訊要來此露營，發現並不合法，為此新北市議員黃桂蘭希望區公所能夠做到明確說明公告，避免網路錯誤資訊。

市議員黃桂蘭指出，有民眾看到網路資訊說這裡是露營區，結果來到現場卻變成不能露營的場域，相當矛盾，因此來到現場關心狀況，希望區公所能夠做到明確說明公告，避免網路錯誤資訊。

據了解，會發生民眾來到現場才發現禁止露營的狀況，歸因可能是民眾分享資訊為撥用前發表文章，非現行官方資訊，以及公所公告不明確，在會勘現場新北市議員張錦豪以及周雅玲也都提出改善的要求。

市議員張錦豪表示，磺溪頭清水園區，是相當好的休憩場域，可以帶小朋友來泡腳、玩水，只要不是捕魚捉蝦的親水活動都可以進行，只是要在這裡烤肉、露營也是有違法規的，因此也要求若是網路資訊不夠正確，區公所應該做到盡量聯繫改正。

市議員周雅玲說，相信許多市民也很期待這裡可以開放成為露營區，不過磺溪頭清水園區是封溪護魚保育區，又是行水區，若是開放，對於環境會有衝擊疑慮，民眾的旅遊安全也必須謹慎考量，而對於現場告示不夠明確，要求公所補設立來改善。

金山區長廖武輝表示，相當歡迎民眾來到金山露營，選擇合法的場域金山青年活動中心，也可以規劃來到磺溪頭清水園區親水、散步，而關於園區禁止露營標示不明確問題，將會改善設立敬告標示，而網路上不正確的分享資訊，區公所也將盡可能改正，希望旅客來到園區都可以盡興，不要受到標示不明的影響而掃了出遊興致。

露營區 金山

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