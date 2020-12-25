汐止元旦升旗趕滷茶葉蛋 副區長當小幫手

再過幾天就要邁入新的一年，為迎接2021年，汐止區公所將舉辦元旦升旗活動，當天準備了汐止有名的里長茶葉蛋當升旗禮，這幾天都在趕工，汐止區副區長林明玲也帶著同仁上山，當起了打工仔，協助敲蛋、放藥材滷包等等，幫忙趕工。

汐止區副區長林明玲表示，為了迎接2021年元旦的到來，當天早上七點半就會在公所的廣場舉辦一連串的升旗典禮慶祝活動，今年也一樣準備了汐止區有名的長青里里長茶葉蛋，跟大家一起同樂，在活動結束的時候公所會發送美味好吃的給參與的民眾，請大家踴躍參加。

林明玲說，因為茶葉蛋在趕工中，所以，我今天來當打工仔幫忙也體驗一下如何製作茶葉蛋，雖然，真的很不熟悉，但今天也很感謝陳里長細心指導我們。

長青里長陳建興指出，接近年底有很多茶葉蛋要出貨，比較忙一點，那滷茶葉蛋的工序實際上很繁雜，像今天副區長帶著課長及公所同仁來看整個作業程序，也幫忙煮蛋、敲蛋、滷蛋。

除了準備熱騰騰的茶葉蛋，汐止區公所今年元旦升旗活動主題，訂為「安居樂業10現願景」，當天也準備了限量運動毛巾、小國旗、國旗貼紙數量有限，送完為止，另外，現場也有許多攤位，除了議員、立委準備了咖啡、包子等點心之外，也有肌力檢測顧健康，公所也熱情邀請民眾當天早上七點半，到汐止行政大樓前廣場一起升旗，迎接2021年。