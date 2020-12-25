平溪童秀天燈舞 公托「聖誕老人」來送禮

平溪區十分、平溪、菁桐三所國小與平溪國中在今(25)日聖誕節，於平溪國中舉辦「平溪聯盟‧以藝會友」活動，不僅有創新舞蹈結合天燈表演，還有公共托老中心的長者們一同共舞發禮物，貨真價實的「聖誕老人」扮相非常應景。

十分國小校長利一奇表示，今年由十分國小主辦，在今(25)日由平溪國中、十分、平溪、菁桐三所國小，共同帶來舞蹈、民俗技藝等才藝秀，邀請學生家長及附設幼兒園一同歡慶耶誕，其中最融入在地的便是特色天燈舞，由十分國小帶來掌中天燈，一身金童玉女的喜慶扮相，帶來動感的翻觔斗、盤旋腿表演，平溪國小則是以火車意象，將在地特色化做現代舞，隨著曲風轉變，孩子們托著紅色天燈舞蹈，顯得溫暖祥和。

平溪區長曾繁盛表示，除了天燈舞，菁桐國小附設幼兒園以「魚菜共生」主題，孩子們個個cosplay成可愛元素，戲劇結合舞蹈，讓觀眾更理解營養循環的轉換，平溪國中則是以成立不到三個月就拿下全國前三名的單輪車表演開場，十八羅漢鼓的震撼更是展現國中生的自信帥氣，而十分國小附設幼兒園首次與平溪區公共托老中心長者一同演出，阿公阿嬤戴上發光頭飾，紅色外套與圍裙，就是貨真價實的「聖誕老人」。

一粒麥子基金會照服員蔡碧真表示，祖孫跨世代歡喜來恰恰，老人家更準備了糖果禮物送給孩子們，在節日時貢獻己力，讓學生玩得開心，自己也感受到像大明星般蜂擁而至的熱鬧，子孫在外地打拚，難得有這樣溫馨的活動，這群聖誕主角們，在孩子笑聲中收獲滿滿成就感。