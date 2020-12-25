汐止茄苳溪堤防太單調 地方盼能打造綠牆

汐止區的茄苳溪沿岸長長的堤防，灰色的水泥牆面顯的太單調，所以，崇德里長蘇宏杰就希望能夠爭取經費，在堤防上栽種蒜香藤打造綠牆，也希望新北市政府水利局能夠協助，讓里內的環境更美。

崇德里長蘇宏杰指出，環保署有提供一個計劃，關於空氣綠化的部分會有一個補助，那崇德里希望茄苳溪從啟德橋到橋茄橋這段的堤防，希望能夠爭取經費，進行蒜香藤的種植，總長度大概170米，希望種起來整個綠化打造綠牆，到時候開花會變成整個紫色的，會非常漂亮，也請市府水利局協助看看適不適合栽種、同不同意做一個掛網，原則上水利局同意，不過，要求必須跳過伸縮縫的部分，希望能夠配合水利局的條件，讓整個崇德里更漂亮。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，茄苳溪堤防從啟德橋過去大約170米，要做綠美化，這是由環保署補助，那也請市府水利局協助，有那些需要配合，包括施工或是土地問題。