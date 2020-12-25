知名賞櫻地送愛心 淡水天元宮捐白米助弱勢

淡水無極天元宮不只是國內知名的賞櫻景點，更是充滿愛心的宗教聖地，平時積極關懷淡水的弱勢民眾，日前廟方就捐出了2千斤的白米，給淡水區公所的實物銀行，希望在寒冬歲未之際，可以藉由區公所平台，捐白米給需要幫助的人。

淡水無極天元宮董事長周志達表示，為了照顧新北市內的低收入戶以及獨居老人等弱勢族群，市淡水的無極天元宮，這次總共捐了2000斤的白米，對於廟方的善舉，公所也表示感謝，也希望各界能夠多多，藉由公部門的平台，幫助更多需要的人。

淡水區長巫宗仁表示，天元宮過去不只是賞櫻花的盛地，更是集合愛心善心的廟宇，一整年當中廟方也會在端午節，包肉粽，送給淡水區獨居長輩，希望藉由各界的愛心捐助，讓公所的實物銀行可以將這些物資送到需要的弱勢民眾手上，也讓這個社會更加溫暖。