野柳風電說明會漁民再砲轟 賴品妤：中央政策有問題

德能集團今天上午在金山辦理首場風電規畫說明會，下午到萬里野柳召開第二場，漁民也是群起砲轟，指衝擊太大，將毀漁場，開不到半小時就草草結束。立委賴品妤說，北海岸是全台最大漁場，根本就不適合做風電的場址，中央的政策有問題，她一定和鄉親站在一起SAY「NO」。

立委賴品妤說，中央還沒有核定，她身為北海岸的立委，認為北海岸不適合做風電的場址，原因是因為北海岸、東北海岸是全台灣最大的漁場，占了約有三分之二，條件本身根本就不適合，2015年能源局就有公布台灣電的36個潛力場址，當中就沒有北海岸。

賴品妤表示，中央的政策有問題，有些是不足的，例如在2015公布潛力場址後，後續沒有一個統籌的能源政策，以致於現在風電的廠商在這36個場址外，開始在看台灣哪裡可以設風電，開始做申請，中央的政策應該要更完善，她會在立法院召開公聽會，應該要另尋他法。

賴品妤說，她堅絕的態度，一定和鄉親站在一起，會負責民代的責任，她會和能源局協調，需要一個完整的政策，中央制度上有問題，否則將來還是要面對一樣的問題，她要為漁民站出來，在這裡她一定會說「NO」。

議員白珮茹說，開發廠商者要在海上插500支「大電風」，今天就是環評程序，未來設置後就抓不到魚，如果漁船發生海上意外誰要負責？會影響漁業、餐廳、觀光等所有產業，她會當大家最強的後盾。