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淡水東來海砂屋 朝重建開工再前進一步

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
東來大廈原為地上7層、地下2層建築物共有81戶，社區在2012年鑑定為海砂屋，2018年住戶自組更新會以都市更新程序辦理重建。圖／報系資料照片
東來大廈原為地上7層、地下2層建築物共有81戶，社區在2012年鑑定為海砂屋，2018年住戶自組更新會以都市更新程序辦理重建。圖／報系資料照片

新北淡水東來大廈海砂屋在2019年全數拆除並核定都更事業計畫，淡水東來更新會理事長柯鴻展指出，地下停車場部分車位權屬不清，更新前車位估價條件處理方式意見分歧。新北都更處指出，今日與現代建經公司簽約「都市更新委託全案管理」，協助後續都市更新程序。

東來大廈原為地上7層、地下2層建築物共有81戶，社區在2012年鑑定為海砂屋，鋼筋嚴重裸露、外牆剝落，甚至有小貨車陷入騎樓，造成地下室裸露等公安事件，2018年住戶自組更新會以都市更新程序辦理重建。

柯鴻展說，除了海砂屋問題，地下室車位權屬不明，擬訂權利變換計畫時，住戶對更新前車位估價條件處理方式意見分歧，還有事業計畫規劃設計需要調整，以及未來重建也有資金問題，今舉辦「都市更新委託全案管理」簽約儀式。

新北都市更新處主任秘書李擇仁指出，地下室約有24個車位權屬不明，部分住戶意見不同，且權利價值涉及專業的估價，需由估價師簽證，今簽約後預計明年第二季公布更新後的價值，市府會協助及加速審議，審畢就能開工重建。

新北城鄉局長黃國峰表示，東來大廈海砂屋不到1年完成海砂屋拆除及都更事業計畫核定，未來更新後將興建15層的集合住宅，並於四周提供人行步道，附近居民將有安全舒適的活動空間。

新北淡水東來大廈海砂屋地下停車場部分車位權屬不清，新北都更處指出，今日與現代建經公司簽約「都市更新委託全案管理」，協助後續都市更新程序。圖／新北都更處提供
新北淡水東來大廈海砂屋地下停車場部分車位權屬不清，新北都更處指出，今日與現代建經公司簽約「都市更新委託全案管理」，協助後續都市更新程序。圖／新北都更處提供
東來大廈目前暫為停車場使用。圖／新北都更處提供
東來大廈目前暫為停車場使用。圖／新北都更處提供

海砂屋 都市更新 新北

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