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北市接獲多起非法移工案 勞動局籲雇主事前「問查照」

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
勞動局強調，無論是透過何種管道申請外籍看護，都要提高警覺，只要記得「問、查、照」三步驟。圖／聯合報系資料照（示意圖）
勞動局強調，無論是透過何種管道申請外籍看護，都要提高警覺，只要記得「問、查、照」三步驟。圖／聯合報系資料照（示意圖）

勞動局近來接獲多起病人家屬聘僱失聯移工的案例，局長陳信瑜今天再度提醒民眾，應徵外國人要記得先問來台身分、查正本證件，照下留存，盡雇主檢查義務，除了要注意防疫，若非法雇用移工，違反《就業服務法》可處15萬元以上、75萬元以下罰鍰。

陳信瑜說，勞動局最近接獲很多病人家屬，因一時不察，聘僱失聯移工，其中大部分案例所接觸到的非法管道，大多都是「隔壁病床介紹」、「上網查詢」及「不明人士發送名片」，卻沒有盡到雇主的查驗義務，不慎非法雇用外籍移工。

陳信瑜指出，許多不肖人士專門吸收失聯移工，架設網站，謊稱自己是「合法、專業、快速」的業者，或是在醫院外發放名片，聲稱自己是「政府合法立案」的機構，誘騙民眾聘僱非法移工，藉此大賺一筆。

勞動局說明，若民眾有聘僱看護需求，可以先詢問看醫院內的看護中心或護理站，是否有照服員可以配合。勞動局強調，無論是透過何種管道申請外籍看護，都要提高警覺，只要記得「問、查、照」三步驟，包括詢問來台目的與身份、查驗證明文件正本，以及拍照留存，並上網核對文件是否為真，就可避免雇用逃逸移工而觸法。

移工 外籍看護 照服員

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