民安國小新校舍啟用 侯友宜陳冠宇一同揮棒祝賀

百年歷史的新北市民安國小新校舍今天啟用，傑出校友、旅日職棒球員陳冠宇現身祝賀。市長侯友宜表示，秉持與社區共榮共好理念，新校舍增設地下2層停車場，有200多個汽機車位。

新莊區民安國小為傳統棒球名校，培育出包括旅日投手陳冠宇、樂天桃猿隊球員陳禹勳等棒球好手，因校舍老舊，新北市政府於民國107年挹注新台幣近5億5000萬元經費進行校舍整建。

新北市長侯友宜今天上午主持新校舍啟用典禮，和陳冠宇一同揮棒，象徵學校邁入新的里程碑。他致詞指出，新北市推動「新北校舍美強生計畫」，從美感、補強、生態永續3大面向，進行校舍補強、老校更新及新設校。

在民安國小部分，侯友宜說，除打造4層樓教學大樓含40間教室、3層樓體育館，提供學校設備完善的教學教室、視聽教室、生態池教學區及多功能體育館。

另結合校舍改建共構地下2層停車場，提供214個汽車位及50個機車位，可以改善長久以來社區停車空間不足及上下學接送問題，將校園空間作最有利的運用與釋放。

侯友宜笑問學童：「知不知道今天什麼日子？」台下響起一片爽朗的「耶誕節」回應聲，讓侯友宜忍不住苦笑揭曉他心中的答案，其實是行憲紀念日；他接著提醒學童勤洗手、口罩戴好、量測體溫，並以明年生肖牛年祝福在場所有人「牛」轉乾坤。

新北市政府教育局表示，自108年至111年期間推動「新北校舍美強生計畫」，總經費84億元，規劃完成補強工程計279棟、老舊校舍整建計14校及新設校工程2校；截至109年底，預計完成173棟校舍補強工程，及碧華國小二期、更寮國小、牡丹國小、民安國小4校老舊校舍整建工程。