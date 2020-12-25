就任6週年民調偏低 柯文哲：台北市成績還是最好

台北市長柯文哲今天就任6週年，被問及民調偏低問題時表示，不管對他個人滿意度如何，北市實際成績還是最好，這才是最重要的。

台北市長柯文哲今天出席上任6週年記者會，接受媒體聯訪時被問及民調偏低、市民不滿意，柯文哲表示，北市客觀指標還是遙遙領先，而且領先幅度持續擴大，「不管對柯文哲個人滿意度怎樣，台北市實際成績還是top、最好的，這才是最重要的」，市民要求高就繼續努力。

媒體追問昨立院表決萊豬議題，柯文哲表示，昨天搞定行政命令，但離1月1日的進口日只剩7天，「國家就是這樣讓人民不滿，但作為地方政府，我們該做還是會做」，這幾天會加速籌備應變措施並公布。

媒體追問北市食安自治條例被退回、公告無效，柯文哲表示，這是台北市議會通過的法，若議會要聲請釋憲市府不會反對。

台北市副市長黃珊珊補充，現在已有一個有效的行政命令，但也有同樣有效的地方法規，兩者還沒被宣布牴觸，北市府也只能照地方法規行事，她已跟行政院長蘇貞昌反映，若中央不能統一規範，地方政府會很困擾。

黃珊珊說，已經收到中央公文，表示暫時還不予核定自治條例罰則，現在成法律空窗期，雖然進口商現在暫時不進口，但中央應該在1月1日前解決這些法律爭議，否則各地都會天下大亂。

媒體追問，造成本土病例失守的機師疑似搭過台北捷運但中央沒公布，柯文哲表示每個人執政邏輯不同、沒有對錯，他的風格是公開透明。

柯文哲說，中央是可控制就不公布足跡、不可控才公布，「問題是可控制跟不可控制到底誰來決定」，柯文哲說他尊重、也不批評，中央有他的邏輯也不要緊，他盡量配合盡量去做。