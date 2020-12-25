社宅租金太高惹議 柯文哲：我態度絕不債留子孫

台北市明倫社宅3房租金過高引發爭議，台北市長柯文哲上午在六周年記者會中，也將社宅列為政績，對於是否降租，柯文哲受訪時指出，執政是種良心事業，他態度絕不債留子孫，社宅租金最近會重算一遍，房屋稅、地價稅要包括多少錢、不包括多少錢，會列出來，再向社會說明一遍。

柯文哲說，蓋500戶社宅跟蓋5萬戶不一樣，蓋500戶，政府可以用公共預算補貼，但蓋5萬戶，要看禁不禁得起這種補貼。

對於外界批評北市社宅政策，柯文哲說，北市認真在蓋，但批評北市，「請問他蓋了幾戶？」且通常走在最前面會遇到問題，明倫社宅有很多討論，但3房只占4％，還有90%是一房、兩房的沒人批評，還有一點，就算3房，中籤率不到50%，價格還是比周邊市價低很多。

柯文哲說，整個租金計算，房屋稅、地價稅要不要算成本，這可以討論，因為房屋稅、地價稅是地方稅，若宣布公宅房屋稅、地價稅不算，但以後市府就少掉這筆收入。

柯舉例 ，就像去年印花稅，行政院長蘇貞昌突然說取消，他說可以啊，但北市一年少掉50億，這錢怎麼處理？說明年補助？但後年、大後年？印花稅結局不了了之。

柯文哲說，國家錢就這麼多，若公宅房屋稅、地價稅不計算，可以、但是要講清楚，以後的市長、北市府，這筆收入就沒有了，不只北市，全台的市府就沒這筆收入。